Более 477 тысяч пенсионеров в Югре получают поддержку от регионального Отделения СФР
Пенсия по старости - это фундамент заботы о людях серебряного возраста, но система поддержки граждан старшего возраста гораздо шире. Сегодня 477 588 тысяч работающих и неработающих пенсионеров получают поддержку от Отделения Социального фонда России по ХМАО-Югре.
Две пенсии одновременно
Некоторые категории граждан имеют право на две пенсии сразу. Например, участники Великой Отечественной войны или люди, ставшие инвалидами вследствие военной травмы. Им доступны и государственная пенсия по инвалидности, и страховая пенсия по старости. Полный список таких категорий опубликован на сайте Социального фонда России: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/invalidam/pensions/dve_pens/.
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) положена гражданам с особым статусом: инвалидам, ветеранам боевых действий, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Поскольку многие пенсионеры подпадают под эти категории, ЕДВ для них особенно актуальна. Размер выплаты зависит от статуса.
Доплата к пенсии
За иждивенцев. Если пенсионер содержит несовершеннолетних детей или студентов-очников, ему полагается доплата к пенсии.
После 80 лет. По достижении этого возраста фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Это происходит автоматически, без заявлений — всё назначается со дня рождения.
Надбавка по уходу. С 2025 года ежемесячная выплата по уходу за людьми старше 80 лет и инвалидами I группы заменена на надбавку к их собственной пенсии.
Выплаты ко Дню Победы
Отдельно стоит упомянуть ежегодные выплаты ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вдов и несовершеннолетних узников концлагерей. Это дань уважения и признательности.
Поддержка работающих пенсионеров
Для работающих пенсионеров действует ряд важных мер поддержки. С прошлого года страховые пенсии работающим пенсионерам индексируются так же, как и неработающим, с учётом фактической инфляции. Это значит, что их пенсия увеличивается ежегодно. Когда пенсионер уволится, его пенсия будет дополнительно увеличена с учётом всех пропущенных ранее повышений.
Кроме того, идёт стабильный рост размера пенсии за счёт стажа. Работодатель продолжает уплачивать за них страховые взносы. Это приводит к ежегодному автоматическому перерасчёту пенсии в сторону увеличения — 1 августа, без подачи заявлений.
Набор социальных услуг (НСУ)
Набор социальных услуг является частью ЕДВ для определённых льготных категорий. В него входят: обеспечение необходимыми лекарствами по рецептам; предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
У граждан есть выбор: получать эти услуги в натуральной форме либо отказаться от них и получать денежный эквивалент, который увеличит размер ежемесячной денежной выплаты.
Санаторно-курортное лечение
Если гражданин не отказался от этой услуги в составе НСУ, подать заявление можно через портал госуслуг, МФЦ или напрямую в клиентской службе по месту проживания. Для оформления понадобится справка по форме 070/у. Этот документ подтвердит, что санаторно-курортное лечение показано и пойдёт на пользу здоровью.
Путёвки предоставляются в порядке очереди подачи заявления и строго в соответствии с профилем заболевания человека. Когда путёвка будет выделена, специалисты регионального Отделения фонда уведомляют граждан.
Компенсация проезда к месту отдыха
Право на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно раз в два года имеют неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях.
Чтобы воспользоваться этой льготой, можно выбрать один из двух удобных способов. Первый — получить талон до поездки. Вы обращаетесь в региональное Отделение фонда, и вам выдают специальный талон. По этому талону в кассе вам предоставят бесплатные проездные документы. Второй — получить компенсацию после поездки. Вы самостоятельно покупаете билеты, а по возвращении обращаетесь в Отделение СФР по ХМАО-Югре для возмещения понесённых расходов.
Компенсацию за проезд можно получить за любой вид транспорта: личный автомобиль, поезд, автобус, самолёт или корабль. В каждом случае сумма компенсации не будет превышать стоимости проезда в эконом-классе. Под льготу подпадает отдых в любой точке России. Если здравница находится в другой стране, региональное Отделение Социального фонда компенсирует проезд только до границы России.
По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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