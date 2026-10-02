О людях, профессиях и родном крае: «ТопБЛОГ» открыл для жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры программу «Медиареактор»
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл для всех желающих онлайн-программу «Медиареактор», созданную при поддержке Госкорпорации «Росатом». Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры смогут бесплатно освоить создание контента, съемку и монтаж видео, проведение интервью и работу с социальными сетями: 13 уроков программы открыты для всех жителей региона независимо от возраста, профессии и опыта в медиа.
«Медиареактор» запустился в 2026 году как программа для юниоров и молодых лидеров Росатома. В течение полугода они осваивали работу с социальными сетями, учились снимать и монтировать видео, брать интервью, объяснять сложные темы и развивать сообщества. Затем участники объединились в команды, чтобы применить знания к реальным задачам отрасли: например, рассказать о жизни атомных городов, о людях и профессиях, о культуре безопасности.
Теперь образовательная часть программы открыта и для жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Чтобы пройти курс, не нужно работать в компании, иметь опыт в медиа или разбираться в атомной энергетике. Полученные инструменты можно использовать, чтобы рассказывать о своей профессии, развивать общественные инициативы и предпринимательские проекты, знакомить аудиторию с природой, культурой и традициями региона, открывать новые имена и важные истории родных городов и сел. Присоединиться к программе можно на цифровой платформе.
Программа может быть полезна представителям самых разных профессий. Врач сможет понятно рассказывать о здоровье, педагог – делиться образовательными практиками, предприниматель – знакомить аудиторию со своим производством, студент – развивать университетское сообщество, а автор блога – находить героев и темы для публикаций в своем регионе.
«Когда мы начинали работу с Росатомом по проекту «ТопБЛОГ», перед нами стояла задача гораздо шире, чем научить молодых специалистов вести социальные сети. Нужно было помочь людям внутри отрасли найти язык, на котором можно рассказать всей стране о сложных технологиях, профессиях и городах, где создается будущее. Участники «Медиареактора» учились этому на реальных задачах отрасли: превращать знания экспертов в истории, которые понятны и интересны другим. Теперь проект «ТопБЛОГ» открывает программу для всех жителей страны: опыт одной из самых технологичных отраслей страны становится возможностью для людей в самых разных профессиях», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Онлайн-программа «Медиареактор» построена как путь от замысла до работающего медиапроекта. На первых занятиях участники определят, для кого и зачем создают контент, научатся выбирать форматы, составлять план публикаций и оценивать отклик аудитории. Затем освоят мобильную съемку, репортаж, интервью, монтаж коротких видео и визуальное оформление аккаунта. Отдельные уроки посвящены сторителлингу, проверке информации, разговору со специалистами на понятном аудитории языке и организации работы медиакоманды.
Курс объединяет опыт приглашенных экспертов медиаиндустрии и специалистов Росатома. Уроки об атомной отрасли показывают на конкретном примере, как рассказывать о технологических проектах и выстраивать коммуникацию от имени сообщества. Эти принципы участники смогут адаптировать к собственным темам и задачам. После каждого урока предусмотрено задание для самопроверки; изучать материалы можно онлайн в удобном темпе.
«Росатом – глобальный технологический лидер, формирующий энергетический и научный уклад будущего. Мы стремимся, чтобы о работе российской атомной отрасли узнавали через истории наших сотрудников. Для нас важно развивать внутри отрасли молодых авторов и медиакоманды, чтобы на следующем этапе делиться накопленным опытом за ее пределами. Вместе с «ТопБЛОГом» мы прошли путь от подготовки участников «атомного» трека до открытой программы для всей страны. Надеюсь, что «Медиареактор» поможет людям в разных сферах обрести свой голос чтобы профессионально рассказать о деле, которым они гордятся», – рассказал Директор департамента коммуникаций Госпоркорпорации «Росатом» Андрей Тимонов.
Пройти «Медиареактор» жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры могут онлайн в удобном темпе. Для участия достаточно зарегистрироваться на цифровой платформе: программа доступна бесплатно, без возрастных ограничений. На сайте также открыты бесплатные курсы по основам блогинга, юридическим аспектам коммуникации в публичном пространстве, работе с голосом, применению искусственного интеллекта в медиасфере, созданию видео с нуля и вебинары от популярных блогеров.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».