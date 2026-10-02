Супербабушка Ханты-Мансийска – 2026
1 октября в Международный день пожилых людей, в Ханты-Мансийске, в КДЦ «Октябрь» состоялся финальный этап городского конкурса «Супербабушка Ханты-Мансийска – 2026».
Первый этап конкурса «Выставка. Презентация. Хобби» состоялся 24 сентября, где участницы продемонстрировали свои таланты в рукоделии, показали свои кулинарные шедевры, личные достижения, от которых у всех захватывало дух!
Сегодня на сцену вышли восемь участниц из города Ханты-Мансийска. Участницы рассказали о себе, блеснули знаниями в интеллектуальной битве, представили свои творческие номера, подготовленные вместе с артистами КДЦ «Октябрь», членами своих семей и получили свои номинации: «Самая артистичная», «Самая современная», «Самая хозяйственная», «Самая элегантная» и «Самая обаятельная супербабушка».
Мария Григорьевна Эккерт – талантливая женщина из древнего хантыйского рода Молдановых деревни Ванзевата Белоярского района. На конкурсе она представила авторскую коллекцию традиционных и стилизованных костюмов народа ханты, в которых на сцену поднялись молодые люди. Сама автор продемонстрировала ещё и свой талант чтеца – прочла стихотворение о белой берёзе. Мария Григорьевна, по мнению жюри, стала супербабушкой в номинации «Самая яркая бабушка». От всей души поздравляем Марию Григорьевну.
В концертном зале собрались группы поддержки – родственники, друзья с букетами цветов, красочными плакатами, чтобы поддержать громкими овациями участниц конкурса «Супербабушка – 2026».
Ни одна из участниц не осталась без подарков и призов, которые предоставили администрация город Ханты-Мансийска, культурно-досуговый центр «Октябрь» и многочисленные спонсоры данного мероприятия.
А победительницей конкурса стала Надежда Александровна Климова, она получила титул «Супербабушка Ханты-Мансийска – 2026».
Наталья Краснопеева