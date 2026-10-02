Горловский театр кукол из Донбасса сыграет в Ханты-Мансийске
Со 2 по 17 октября 2026 года состоятся «Большие гастроли» Горловского театра кукол в Югре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации в рамках направления по поддержке новых регионов РФ.
Гастроли коллектива из Донбасса на сцене Ханты-Мансийского театра кукол пройдут 7 и 8 октября. Кукольники представят шахтёрскую легенду «Добрый Шубин» и трагикомедию «Шинель. Интервью с Гоголем».
Горловский театр кукол – единственный профессиональный муниципальный театр кукол в новых регионах России – отмечает в этом году свое 25-летие. Большая поездка по автономному округу стартует 2 октября в Урае. Всего артисты выступят в 15 городах и поселках Югры.
Гастрольная афиша Горловского театра кукол в Ханты-Мансийске:
7 октября, 17:00, 19:00
«Добрый Шубин», Рагим Мусаев
12+ на сцене Ханты-Мансийского театра кукол
Донбасс – это край сильных мужчин, красивых женщин и душистого лета! Край оранжевых абрикосов и чёрных терриконов! Край, в котором ходят по антрациту, в котором заворачивают в газету тормозки, край небывалых чудес и таинственных духов шахты! Весь Донбасс – в шахтёрской легенде «Добрый Шубин»! Легенде о любви, преданности, о величии профессии – шахтёр.
Эта трогательная история рассказывает о молодом шахтере Никите Шубине. После трагической гибели он возвращается, чтобы спасти свою возлюбленную Вареньку от брака с жадным подрядчиком Плюнье.
Но даже после второго ухода из жизни, Шубин становится духом-хранителем шахт, вплетая свой образ в фольклор Донбасса. «Добрый Шубин» — это гимн труду, любви и народной мудрости, где сильные чувства и человеческое достоинство побеждают даже смерть.
8 октября, 14:00, 18:30
«Шинель. Интервью с Гоголем», Артём Малахов
16+ на сцене Ханты-Мансийского театра кукол
Многослойное полотно, в котором трагедия «маленького человека» Акакия Акакиевича Башмачкина переплетается с ироничным, почти абсурдистским взглядом XXI века.
Действие разворачивается в заброшенной питерской комнате, напоминающей одновременно музей забытых вещей и закулисье театра. Сквозь призму спиритического сеанса в нашу сегодняшнюю реальность является тень Гоголя, и из этого столкновения эпох рождается новая оптика на знакомый сюжет.
Языком театра кукол, аллегорий, гротеска и неожиданных культурных отсылок, постановка обнажает вечные механизмы бюрократической машины и равнодушия общества, при этом не ограничиваясь социальной сатирой: в спектакле звучит и горькая нота сострадания, и философское размышление о том, как легко человек становится невидимкой в глазах системы.
Финал балансирует между мистикой и притчей, размывая границы между жизнью и литературой, реальностью и театром. «Гоголевщина» оказывается не архаичным диагнозом прошлого, а живым, пульсирующим явлением, которое продолжает отзываться в сегодняшнем дне. Спектакль рассчитан на зрителя, готового к нестандартному прочтению классики, и предлагает одновременно посмеяться, содрогнуться и задуматься о цене человеческого тепла в холодном мире.