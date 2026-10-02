Горловский театр кукол из Донбасса сыграет в Ханты-Мансийске

Со 2 по 17 октября 2026 года состоятся «Большие гастроли» Горловского театра кукол в Югре, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации в рамках направления по поддержке новых регионов РФ.