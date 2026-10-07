8 октября состоится 2 заседание Думы Югры восьмого созыва
В этот же день пройдут заседания Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, Комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению, Комитета по социальному развитию, Комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству и Комитета по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений. Также свои заседания проведут депутатские фракции.
В повестке дня 2 заседания Думы Югры восьмого созыва более 20 вопросов.
Прокурором Югры вносятся три законодательные инициативы. Поправками в окружной закон о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав предлагается возложить на муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних полномочия по выявлению и учету семей, в которых родители состоят на профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел РФ в связи с совершением правонарушений в семейно-бытовой сфере, привлекались к административной ответственности и (или) подвергались уголовному преследованию за совершение противоправных действий экстремистской или террористической направленности.
Изменения в закон «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» предлагаются в целях снижения избыточной финансовой нагрузки на малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
В целях обеспечения прав льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, ветеранов боевых действий на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства вносятся изменения в закон «О регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Изменениями в закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» определение многодетной семьи дополняется условием наличия гражданства РФ у всех ее членов. Также устанавливается условие наличия факта постоянного проживания на территории РФ в статусе ее гражданина не менее пяти лет для получения одним из родителей (законных представителей) мер поддержки.
В этот же закон вносится ряд изменений в связи с участием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в эксперименте по учету сведений о суммах денежных средств, поступивших на счета, вклады (депозиты), открытые в кредитных организациях, при определении права граждан на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Законопроектом, разработанным Депсоцразвития Югры, в целях эффективного предоставления мер социальной помощи населению автономного округа, предлагаются изменения в ряд законов автономного округа.
Далее парламентарии рассмотрят корректировки в закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», а также заслушают отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2026 года.
Помимо этого, будут рассмотрены вопросы о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Думы Югры и о делегировании депутатов Думы автономного округа восьмого созыва в Совет Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ряд окружных законов будут внесены корректировки в связи с изменениями федерального законодательства.
После заседания окружного парламента для средств массовой информации будет проведена пресс-конференция.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа