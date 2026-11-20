В Югорске прошёл фестиваль «Дружба народов»
В школе №2 города Югорска 14 ноября состоялся городской фестиваль «Дружба народов». Это масштабное событие объединило представителей разных культур и традиций, а его участники смогли глубже узнать о многообразии народов России. Яркий и в то же время душевный праздник стал символом единства, творчества и взаимопонимания.
В рамках программы ребята исполняли народные танцы и песни, читали стихи, играли на музыкальных инструментах. Участники также демонстрировали национальные костюмы, делились традиционными рецептами и оформляли тематические уголки национальных культур.
С приветственным словом к собравшимся обратились начальник управления внутренней политики и массовых коммуникаций администрации Югорска Кира Манахова и начальник управления образования администрации Югорска Людмила Стукалова.
Вне конкурсной программы с творческими номерами выступили гость из Башкортостана Равиль Салимгареев, ансамбль народной песни «Младушка» и Алексей Рещиков — руководитель «Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов», заслуженный деятель культуры Югры. Он также провёл мастер-класс по игре на музыкальных инструментах обских угров.
В мероприятии приняли участие представители народов ханты и манси, проживающие в Югорске. Они подготовили настоящую экспозицию, где были представлены быт, кухня, одежда и обычаи малых этносов Югры.
Фестиваль получился не только красивым, но и очень важным событием. Он в очередной раз напомнил, как много у нас общего, и показал, насколько ценна и уникальна наша многонациональная культура.
Дарья Белова