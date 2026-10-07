Югорчане вошли в состав Экспертного совета главной просветительской награды России
Российское общество «Знание» анонсировало состав Экспертного совета главной просветительской награды страны – Знание.Премия. В него вошли представители всех регионов страны, в том числе и жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Так, членами Экспертного совета от округа стали заведующий молодежным центром «Формат» Владислав Брылеев и заместитель генерального директора Центра патриотических проектов «Моя Югра» Руслан Вахитов.
Им предстоит определить судьбу претендентов, сформировав шорт-лист в 17 номинациях награды, а также выбрав лучших просветителей и просветительские проекты.
Стоит отметить, что сферу науки и образования в Экспертном совете представляют: первый заместитель Министра просвещения РФ Александр Бугаев, научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и многие другие.
«За шесть лет состав Экспертного совета Знание.Премия увеличился почти в четыре раза. Соискателей этого года будет оценивать рекордное количество экспертов из всех регионов России. Это свидетельствует о растущем внимании государственных деятелей и управленцев разных сфер к просветителям и их проектам», – рассказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль.
С полным составом Экспертного совета можно ознакомиться на сайте Знание.Премия.
Лауреатов шестого сезона Знание.Премия-2026 наградят в Москве на специальной торжественной церемонии с участием первых лиц страны.