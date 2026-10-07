Более 10 тысяч будущих мам Югры с начала года получили выплаты и пособия от регионального Отделения Соцфонда
Среди мер поддержки - единое пособие при постановке на учёт в ранние сроки беременности, оплата услуг по родовым сертификатам, а также пособие по беременности и родам.
«Одной из важных выплат для будущих мам, вставших на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности (до 12 недель), является единое пособие для беременных. Его размер зависит от доходов семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения. На 2026 год этот показатель в регионе установлен в размере 24 091 рубль. Таким образом, ежемесячная выплата может составить 12 045,5 рублей, 18 068,2 рублей или 24 091 рубль. С начала года в Югре2 804 беременных женщины получили единое пособие», – рассказала управляющий региональным Отделением СФР Ольга Галюк.
Помимо этого, региональное Отделение оплачивает услуги медицинского сопровождения по родовым сертификатам. Этот электронный документ формируется при первом обращении в женскую консультацию и даёт право будущей матери самостоятельно выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов, а также для профилактических осмотров ребёнка в первый год жизни. В текущем году услуги по родовым сертификатам в Югре получили 10 947 женщин.
Значительной мерой поддержки является и пособие по беременности и родам. С января 2026 года его оформили 6 715 работающих жительниц Югры. Размер выплаты зависит от заработка женщины, характера родов и иных факторов. Минимальная сумма выплаты составляет 124 702, 20 рублей, максимальная может достигать 955 836 рублей. Работающие женщины получают это пособие через работодателя, а неработающие могут оформить его через портал госуслуг, МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР по ХМАО – Югре.
Неработающей женщине пособие по беременности и родам доступно только в том случае, если центр занятости признал её безработной в течение года со дня увольнения. Если увольнение связано с ликвидацией предприятия или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката и т.п., то комплексная оценка нуждаемости семьи не проводится.
С сентября прошлого года вступил в силу новый порядок предоставления пособия по беременности и родам для студенток, обучающихся по очной форме. Эта важная мера поддержки призвана обеспечить финансовую стабильность будущим матерям, получающим образование. С января 2026 года назначены выплаты 226 студенткам-очницам. Размер выплаты рассчитывается исходя из регионального прожиточного минимума, а не от стипендии, как было раньше. .
7 октября Россия отмечает День беременных - праздник, призванный подчеркнуть ценность материнства, способствовать повышению рождаемости и формированию бережного отношения к семье. В этот день Отделение СФР по ХМАО-Югре напоминает будущим мамам, что государственная поддержка доступна на каждом этапе - от постановки на учёт до рождения малыша.
Получить консультацию по положенным выплатам и пособиям вы всегда можете обратившись к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
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