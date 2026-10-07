От дружеского общения до шантажа: лектор Общества «Знание» рассказал молодежи УрФО о вербовке
Просветительская встреча состоялась 7 октября в онлайн-формате. Слушателями стали более 1500 студентов разных колледжей и вузов Уральского федерального округа, а также все желающие. Организатором выступило Общество «Знание». Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Встречу с участниками провел лектор Российского общества «Знание», ветеран СВО Максим Томилов. Он рассказал участникам о современных способах вовлечения молодых людей в противоправную деятельность, а также объяснил, какие методы используют злоумышленники для установления контакта, манипуляции и последующего давления.
Отдельное внимание лектор уделил тому, как повседневная активность человека в интернете может использоваться вербовщиками. Так, публикации в социальных сетях, сведения об интересах, учебе, работе, распорядке дня и личных обстоятельствах часто становятся источником информации для злоумышленников. На ее основе они подбирают индивидуальные способы воздействия и предлагают человеку общение, помощь или выгодное сотрудничество.
Максим Томилов подчеркнул, что в зоне риска может оказаться любой человек – независимо от уровня образования, материального положения и социального статуса. Особенно уязвимыми могут стать люди, переживающие стресс, одиночество, личные трудности или ищущие признания и поддержки. Для студентов дополнительными факторами риска становятся самостоятельная жизнь, отсутствие привычного круга общения, переезд в другой город, финансовые трудности, стремление найти подработку или подтвердить собственную профессиональную значимость.
Кроме того, участники встречи разобрали распространенные схемы вовлечения молодежи в противоправную деятельность. Среди них – предложения высокооплачиваемой работы без понятных обязанностей и официального работодателя, просьбы перевести или обналичить деньги, обещания дополнительных стипендий, грантов и научных проектов, а также попытки использовать личные интересы, профессиональные планы и идеологические убеждения студентов.
Особый акцент спикер сделал на дропперстве – участии в незаконных переводах и обналичивании денежных средств.
«Очень важно объяснять молодежи, что нельзя осуществлять переводы на чужие карты, давать свои аккаунты в аренду или снимать наличные для незнакомых людей. Все это является одним из основных крючков для дальнейшей вербовки», – отметил он.
Важной частью встречи стало обсуждение действий в ситуации, когда человек уже вступил в контакт с подозрительным собеседником или выполнил его поручение. Максим Томилов рекомендовал не удалять переписку, историю звонков и переводов, не пытаться самостоятельно скрыть цифровые следы и не поддаваться на угрозы. Он подчеркнул, что в такой ситуации необходимо сразу прекратить общение, сохранить имеющиеся материалы, рассказать о произошедшем близким и как можно скорее обратиться в правоохранительные органы.
В завершение встречи лектор призвал студентов развивать критическое мышление – умение анализировать информацию, проверять источники, оценивать возможные последствия и принимать обоснованные решения. Он отметил, что в случае давления, шантажа или угроз нельзя оставаться один на один с проблемой: важно своевременно обратиться за поддержкой к близким и специалистам.
Посмотреть запись трансляции можно на сайте Российского общества «Знание» по ссылке.