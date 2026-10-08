Борис Хохряков избран Председателем Думы Югры восьмого созыва.
Только что депутаты Думы Югры восьмого созыва единогласно избрали Председателем Думы Бориса Хохрякова. Четвертый созыв подряд народные избранники доверили этот пост Борису Сергеевичу.
«Три созыва я своими делами стремился оправдать ваше высокое доверие. Работал честно, добросовестно и всегда помнил о своей ответственности перед избирателями и вами, моими коллегами, поддержавшими мою кандидатуру на этот высокий пост, – отметил в своей речи Борис Хохряков. – Мы начинаем работу восьмого созыва Думы Югры в новом составе.
В этом созыве 40 депутатов – на два больше, чем было. И 17 человек – новые лица. Люди с разным опытом, из разных сфер, представляющие разные территории. Кто-то пришел из производства, кто-то из социальной сферы, кто-то из бизнеса, есть среди нас и участники специальной военной операции. Наши избиратели своими голосами определили этот курс – на свежие силы, новые идеи, новое видение. Уверен, что такое представительство даст хороший результат нашей общей работы.
Я убежден, у всех нас одна общая цель – это благополучие России, Югры и ее жителей. Все остальное – политические предпочтения, партийная принадлежность – это инструменты. А результат один – реальные дела для людей. Поэтому профессионализм и ответственность – это то, что должно быть главным в нашей работе».
Пресс-секретарь Председателя Думы автономного округа