Комитеты Думы Югры провели первые рабочие заседания
В Думе Югры продолжается работа первого дня заседаний. Определены составы и руководители думских комитетов. Так, председателем комитета по социальному развитию единогласно избран Василий Филипенко. Всего в состав комитета вошло восемь депутатов. В ходе заседания определены приоритетные направления работы структуры: здравоохранение, образование, социальная поддержка населения, демография и реализация национальных проектов в Югре.
«Благодарю коллег за оказанное доверие. Социальное развитие – это сфера, которая касается каждой семьи в Югре. Наша задача – обеспечить качественную законодательную поддержку по самым чувствительным вопросам: поддержка семей с детьми, старшего поколения, доступность медицины и образования. Уверен, что совместная работа депутатов, Правительства Югры и общественности позволит принимать выверенные решения, направленные на повышение качества жизни югорчан. Готов к открытому диалогу и конструктивной работе», - высказался на заседании комитета после своего избрания Василий Филипенко.
Николай Ташланов вновь занял пост председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике. Он подчеркнул, что задача законодателей – с первого дня обеспечить слаженный ритм работы парламента, чтобы оперативно принимать решения, которых ждут жители региона:
«Первое заседание – это всегда точка отсчета. Мы начинаем работу в новом созыве, и сегодня заложили организационный фундамент на ближайшие пять лет. Избрано руководство, распределены роли, сформирован костяк комитетов. Впереди большая, предметная работа. Мы должны обеспечить устойчивость автономного округа и безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами», – отметил Николай Ташланов.
На рабочем заседании комитета по охране окружающей среды, экономической политике, промышленному, инновационному развитию и предпринимательству под руководством Андрея Ковальского депутаты уже рассмотрели внесение изменений в ряд окружных законопроектов.
Например, о регулировании отдельных земельных отношений в автономном округе. Поправки внесены по инициативе прокурора Югры, речь в них идет об обеспечении прав льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, ветеранов боевых действий на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Также парламентарии обсудили изменения в законы о регулировании жилищных отношений, о поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений, о пользовании участками недр местного значения, проекты законов о финансовой поддержке со стороны Фонда развития территорий на переселение граждан из аварийного жилья, об установлении запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и другие инициативы, которые будут утверждаться на сегодняшнем вечернем рабочем заседании Думы Югры восьмого созыва.
Напомним, всего в структуру регионального парламента входят пять комитетов и одна Постоянная комиссия. Также состоялось первое заседание Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры восьмого созыва. Члены Ассамблеи выдвинули своего представителя на пост заместителя председателя окружного парламента.
В состав этого органа входят пять депутатов: Еремей Айпин, Василий Жуков, Сергей Кульпин, Иван Лаптев и Руслан Проводников. Они единогласно избрали заместителем председателя – председателем Ассамблеи и представителем коренных народов Севера Еремея Айпина, а его замом — Руслана Проводникова.
Заседание посетили почетные граждане Югры Анатолий Кауртаев и Василий Сондыков, Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе Людмила Алфёрова и депутат Тюменской областной думы Надежда Алексеева.
Отметим, что поздравления в адрес югорских депутатов с началом работы в новом созыве прислала Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко:
«Избиратели доверили вам решение сложных задач по совершенствованию законодательной базы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Уверена, что ваш профессионализм, ответственность за будущее Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, неравнодушное отношение к проблемам его жителей позволят проводить взвешенную политику, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата, наращивание потенциала региона, улучшение качества жизни людей. Желаю успехов и новых достижений», – говорится в телеграмме главы СовФеда.