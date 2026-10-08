Участники из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли в топ-150 участников трека «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ»
Авторы из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли в топ-150 лучших участников конкурсного этапа трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и получили приглашение представлять регион в финале. Заключительный этап направления пройдет в Мастерской управления «Сенеж», где авторы пройдут комплексную оценку медиакомпетенций, на основе которой будут названы победители шестого сезона «ТопБЛОГа».
«Медиакампус» стал одним из главных образовательных направлений шестого сезона «ТопБЛОГа». Программа дает возможность всем авторам, независимо от возраста, места проживания и опыта ведения блога, развивать медиакомпетенции. В треке «Медиакампус» – пять обучающих модулей, которые охватывают разные стороны медиаработы и помогают участникам находить собственный стиль, понимать аудиторию и создавать содержательные публикации. Образовательная программа остается открытой для всех: материалы доступны до конца года, присоединиться к программе можно после регистрации на сайте проекта.
Помимо открытой образовательной программы «Медиакампус» включает конкурсную часть. Для участия в конкурсном отборе участникам предстояло освоить не менее 60% программы и пройти итоговое тестирование. Из более чем 35,5 тыс. подавших заявки к конкурсному этапу было допущено 711 участников. Они выполнили три задания: в видеовизитках рассказали о себе, своих блогах и результатах обучения, подготовили публикации, способные вдохновить читателей, дать полезные знания или поддержать их, а в рамках задания «Голос аудитории» собрали мнения подписчиков о своем контенте.
По результатам оценки конкурсных заданий определены 150 участников, которые получили приглашение на финал проекта. Он пройдет 28–30 октября в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«237 человек на одно место в финале – показатель того, насколько востребовано сегодня качественное медиаобразование. Каждый год образовательные программы «ТопБЛОГа» привлекают авторов из всех регионов России, открывая доступ к знаниям ведущих экспертов страны независимо от возраста и места проживания. Для нас родной контент – это Россия, рассказанная голосами ее жителей: с уважением к своей истории, гордостью за людей и желанием участвовать в будущем страны. Когда такие авторы находят друг друга, возникает сообщество, способное объединять людей вокруг созидательных идей. Именно в этом я вижу миссию проекта: помогать тем, кому есть что сказать, становиться теми, кому доверяют», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру в финале трека «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят Анна Иванова из поселка Сосновка и Мария Першина из Белоярского.
Анна Иванова – учитель русского языка и литературы, автор методических разработок и книг. Победитель окружного конкурса в номинации «Лучший педагог», обладатель премии губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог-новатор» в 2021 и 2025 годах. В своей работе использует театральную педагогику и обучение через действие: вместе с учениками пишет книги, ставит спектакли и создает фильмы.
Блог Анны «Русский на манжетах» вырос из педагогической копилки в пространство общения с коллегами, учениками и родителями. Она рассказывает, как сделать урок событием и помочь детям читать осмысленно, делится приемами и школьными проектами. Из этих публикаций постепенно появились методические пособия и книги, в том числе «Учитель: новатор и вдохновитель».
«Блогинг для меня – продолжение учительства за пределами класса. Здесь можно объяснить глубже и показать то, что не уместилось в сорок пять минут. Проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» помог мне выстраивать сценарии видео, работать с текстом и думать о зрителе. Особенно ценно сообщество единомышленников, с которыми можно обмениваться опытом и получать честную обратную связь», – рассказала участница проекта «ТопБЛОГ» Анна Иванова.
Мария Першина – SMM-специалист и мобильный видеограф. Начинала с ведения госпабликов, затем стала создавать контент для бизнеса и экспертов. Разработала проект «Инфогид. Белоярский», который получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив в размере 442,5 тысячи рублей. Весной 2026 года организовала обучение для 20 жителей района: участники осваивали съемку, монтаж, интервью и создавали материалы о земляках и интересных местах. Результатом стала карта с 15 точками и QR-кодами, ведущими к видеоматериалам.
В собственном блоге Мария рассказывает, как создавать контент на смартфоне, делится приемами монтажа в CapCut, находками и ошибками. К этому направлению пришла через личный опыт: почти год привыкала к камере и своему голосу в записи. Обучение в треке «Медиакампус» помогло определить тему блога, выстроить постоянные рубрики и начать публиковаться регулярнее.
«Мне важно поддерживать тех, кто боится начинать или думает, что у него недостаточно возможностей. Начать можно со смартфона, который уже есть в руках. Проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» помог мне увидеть себя самостоятельным автором со своим опытом и ценностями. Хочу не только учить снимать и монтировать, но и давать уверенность сделать первый шаг», – поделилась участница проекта «ТопБЛОГ» Мария Першина.
Программа «Медиакампуса» объединила экспертизу ведущих вузов, цифровых платформ и институтов развития страны. Среди партнеров – Фонд «Сколково», Российский государственный гуманитарный университет, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, VK, Институт развития интернета, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Центр «Благосфера» и образовательная платформа «Нетология». Материалы всех пяти модулей доступны до конца года: продолжить обучение могут как участники отбора, так и новые пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте topblog.rsv.ru без возрастных и географических ограничений.
Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».