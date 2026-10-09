Идеи участников форума «Территория БезОпасности» станут основой региональных проектов по безопасности и профилактике
7 октября в Ленинградской области начал работу Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория БезОпасности» платформы Росмолодёжь.Форумы. Его участниками стали более 300 молодых людей со всей страны, которые в течение пяти дней будут изучать вопросы безопасности, профилактики и сохранения исторической памяти. Событие проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».
«Форум „Территория БезОпасности" объединил более 300 человек из 82 регионов страны. Среди них – курсанты и кадеты военных учебных заведений, юнармейцы, молодые педагоги и воспитатели, дети военнослужащих, активисты Движения Первых, молодые медиаспециалисты, а также представители органов государственной и муниципальной власти, занимающиеся профилактикой негативных явлений в молодёжной среде. Вместе с экспертами они будут предложат решения по цифровой среде, исторической памяти, общественных процессах и других вопросах, от которых во многом зависит безопасность человека в современном мире. Полученные знания и идеи смогут стать основой для проектов, которые найдут практическое применение в регионах: методические сборники по военно-политической грамотности и цифровой гигиене, сценарии для просветительских занятий, проекты по профилактике и противодействию угроз в цифровой среде», – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров.
Тема форума в этом году – «Сквозь время – к единству». Его программа построена вокруг безопасности, гражданской ответственности и исторической памяти и состоит из шести направлений: «Сила в правде», «Современные медиа», «Военно-политическая грамотность», «Код безопасности», «Цифровая гигиена» и «Дети о героях».
Центральной частью церемонии открытия форума стала театрализованная программа, соединившая историю России и современные представления о безопасности. Участники прошли путь сквозь века вместе с историческими персонажами, через образы которых были представлены основные направления форума.
«В чем основная сложность в области работы с молодёжью? Прежде всего, в том, что она очень разная, а специалисты, которые работают с ней, не всегда чётко понимают, какая это молодёжь. Есть ряд исследований, направленных на то, чтобы изучить различные категории и понять, кто этот молодой человек, какие у него мечты, увлечения, мотивация, что смотрят, на что обращают внимание. И, соответственно, наша задача – понять, как создать необходимые условия для того, чтобы раскрылся потенциал его личности, реализовались его пожелания и устремления. А главное – чтобы фокус этого потенциала был нацелен на добросовестную службу Отечеству, на развитие нашей страны», – исполняющий обязанности директора Роспатриотцентра Дмитрий Степыко.
В день открытия форума состоялась панельная сессия «Молодёжь как архитектор культуры безопасности: от осознания – к действию». Участники обсудили, как меняется понимание безопасности и какую роль в её формировании играет молодое поколение. В панельной сессии приняли участие заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Александр Красовский, статс-секретарь – заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Денис Аширов, исполняющий обязанности директора Роспатриотцентра Дмитрий Степыко, вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Константин Патраев.
«Сегодня здесь вы представляете множество регионов Российской Федерации. Вы представляете себя как индивидов, как молодых людей, как личностей. Но вместе с тем вы – действительно большая сила, которая сможет сделать многое для безопасности нашего государства. Очень важно, что такие молодые ребята, активные, как вы, которые не боятся решать сложные задачи и отвечать на сложные вопросы, именно вы станете теми носителями смыслов и ценностей. И я прошу, когда вы вернётесь в свои регионы, донести те знания, которые вы получили здесь, до ваших сверстников, потому что только через принцип "равный – равному" мы сможем победить и наших врагов, и сделать нашу страну сильнее», – отметил председатель комитета по молодёжной политике Ленинградской области Михаил Соколов.
Особое внимание на церемонии открытия уделили Году единства народов России, объявленному Указом Президента в этом году. Директор форума, директор молодёжного центра «Безопасность и профилактика» Андрей Дёмин подчеркнул, что многообразие культур, традиций и языков является частью общей истории страны, а единство и взаимное уважение – важными составляющими её безопасности.
«Каждый день мы получаем огромное количество информации и часто реагируем на неё практически автоматически. На форуме я поняла, насколько важно уметь остановиться и задать себе вопросы: кто это говорит, зачем и на чём основаны эти выводы? Для меня „Территория БезОпасности" именно про это: не просто получать готовые ответы, а учиться самостоятельно анализировать информацию и делать выводы», – рассказала участница площадки «Современные медиа» Дария Шумилина из Санкт-Петербурга.
На церемонии открытия участникам также представили партнёров форума, среди которых компания VK, Движение Первых, «Мастерская новых медиа», Роспатриотцентр, Российское общество «Знание», Центральный банк России, ГИБДД, Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Всероссийский студенческий корпус спасателей Ленинградской области, ПАО «Ростелеком» и другие организации.
«Мне нравится, что здесь от нас ждут не только участия в образовательной программе. Нам постоянно предлагают подумать: а что с этим знанием ты будешь делать дальше? Что можешь изменить в своей школе, университете, организации или регионе? В какой-то момент перестаёшь воспринимать себя просто слушателем и начинаешь чувствовать ответственность за то, что получится после форума», – рассказала участница площадки «Цифровая гигиена» «Территории БезОпасности» Певнёва Валерия из Брянской области.
Завершилась церемония выступлениями приглашённых артистов. Перед участниками форума выступили российская певица, актриса театра и кино, телерадиоведущая и основатель общественно-социального движения «СТОП ТЕРРОРИСТ» Лия Волянская и певец Валерий Ковальский.