В Югре бесплатные участки под ИЖС будут выдавать расчищенными
Депутаты окружной думы приняли закон, который защищает получателей бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство от лишних расходов. Как сообщает Стройкомплекс в соцмедиа, теперь в соответствие с законодательством муниципалитеты и окружные ведомства будут обязаны полностью расчищать землю от деревьев и кустарников и только после этого передавать участок гражданам.
Раньше вопрос вырубки насаждений в правовом поле не был урегулирован, законодательство требовало подвести к земельным участкам дороги, электричество и инженерные коммуникации. Многие семьи, получив бесплатную землю на заросших пустырях, за свой счет нанимали тяжелую технику для расчистки и корчевания пней.
«Законопроект внес прокурор Югры Дмитрий Попов во исполнение решения Конституционного суда РФ. Суд постановил: передача бесплатной земли не должна оборачиваться для льготников непосильными тратами, а подготовка площадки — прямая обязанность органов власти», - отмечается в сообщении.
Сегодня в Югре в очереди на получение бесплатных земельных участков стоят более 9,7 тысячи семей. Новый законопроект касается всех льготных категорий, имеющих право на бесплатную землю под строительство дома, включая многодетные семьи, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.
Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования и будет применяться ко всем вновь предоставляемым участкам.