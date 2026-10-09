Предприниматели в Югре могут получить до 2,3 млн рублей на этнотуризм
Коренные малочисленные народы Севера в Ханты-Мансийском автономном округе могут получить грант на развитие этнотуризма до 2,3 млн рублей. Регион добавит 80% суммы, а заявитель — 20% своих средств. Заявки принимают до 12 октября на портале «Электронный бюджет». Результаты объявят до 20 октября.
Этнотуризм позволяет гостям познакомиться с богатым наследием Югры, сохраняя его уникальность. Для молодых семей и родовых общин это возможность принимать туристов, делиться своей культурой и создавать для них комфортные условия.
Поддержка доступна для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в Югре. Основное требование — участие в туристических программах местных туроператоров и внесение руководителя в Реестр территорий традиционного природопользования как субъекта права традиционного природопользования.