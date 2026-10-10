Жителям Югры рассказали, как справиться с осенней хандрой
Если Пушкин осень воспевал, то у жителей Югры это время года нередко вызывает упадок сил и настроение «не очень». Причина — в естественных биологических процессах: с приходом холодов и сокращением светового дня организм начинает вести себя иначе.
Как объяснила в эфире программы «Здесь и сейчас» на телеканале «Югра» медицинский психолог Ханты‑Мансийской клинической психоневрологической больницы Полина Кокорина, наша центральная нервная система осенью становится уязвимее. Из‑за нехватки солнечного света снижается выработка «гормона радости», а уровень мелатонина, напротив, растёт — отсюда появляется желание больше отдыхать и спать. В целом внутренние процессы в организме в этот период естественным образом замедляются.
Психолог дала несколько простых рекомендаций, которые помогут поддержать эмоциональное состояние:
использовать дома источники искусственного дневного света — это стимулирует выработку нужных гормонов, на прогулке надевать яркую одежду: такие детали радуют глаз и немного поднимают настроение, уделять время занятиям, которые приносят удовольствие, — это один из самых действенных способов противостоять осенней хандре.