Главный психиатр Югры Яна Качальская рассказывает, как избежать эмоциональных срывов осенью
Когда дни становятся короче, а погода меняется, многим становится труднее сохранять внутреннее равновесие. Тем временем советы по улучшению эмоционального состояния очень просты, главное – не лениться заняться собой, и осень перестанет казаться временем уныния. Чтобы вас не поглотили серые дни, добавьте в жизнь света: дома можно использовать яркие лампы теплого спектра, которые создают ощущение уюта. Чаще гуляйте днем, даже если на улице пасмурно. Дневной свет, пусть и рассеянный, все равно влияет на уровень энергии. К тому же, по словам Яны Качальской, даже при обычной прогулке быстрым шагом вырабатываются гормоны радости. Регулярная физическая активность – это не только про мышцы, но и про химию мозга. Умеренные нагрузки снижают уровень тревожности и улучшают наше эмоциональное состояние.
Также эксперт советует пересмотреть рацион: сбалансированное меню, без переедания и злоупотребления кофеином, помогает нервной системе работать стабильнее. Алкоголь же эксперт рекомендует исключить полностью – он не решает проблемы, а лишь усугубляет эмоциональные качели.
Отдельного внимания заслуживает сон. Психиатр подчеркивает: важно не просто спать около восьми часов, но и ложиться и вставать в одно и то же время. Это дисциплинирует организм и снижает уровень тревоги.
Занятие любимым делом – мощный антистресс. Оно помогает переключиться, повышает концентрацию и раскрывает творческий потенциал. А вот потребление информации, особенно в социальных сетях или мессенджерах, стоит дозировать. Вечерний скроллинг ленты часто подпитывает тревогу, поэтому лучше ограничить его.
– Нельзя принимать препараты, которые «помогли» знакомым или друзьям. Это опасно и может навредить. Также важно помнить, что стресс – это часто не сама ситуация, а наша реакция на нее. Управление эмоциями и позитивный настрой – залог активного долголетия, – поясняет врач.
Говорите с детьми
Осенью уязвимы не только взрослые. Дети и подростки также могут тяжело переживать смену сезона, особенно если совпадают учеба, кружки и другие нагрузки. Психиатр подчеркивает: важно вовремя заметить признаки стресса или начинающейся депрессии.
Тревожные сигналы у детей могут выглядеть по-разному. Это не только грусть или замкнутость, но и раздражительность, агрессивность, капризность, потеря интереса к любимым занятиям, жалобы на головную боль, проблемы со сном или аппетитом. У подростков к этому добавляются трудности с концентрацией, негативные мысли о себе, избегание общения со сверстниками.
Что могут сделать родители? Прежде всего, поддерживать открытый диалог. Врач советует не ограничиваться дежурным вопросом «Как дела?», а интересоваться конкретнее: «Что сегодня было самым трудным?», «Что тебя порадовало?» Если ребенок не настроен на разговор, не давите, но дайте понять, что вы рядом и готовы выслушать, когда он захочет.
Важно сохранять привычный распорядок дня, а еще – позволять детям принимать хотя бы самые простые решения самостоятельно, например выбирать, что будет на ужин. Это повышает уверенность в себе.
И главное: если вы видите, что подавленное состояние ребенка длится больше двух недель, мешает ему учиться, общаться, радоваться – не ждите, обратитесь к специалисту. В Югре помощь детям и подросткам оказывают кабинеты психиатров и психотерапевтов в каждом муниципалитете. Кроме того, для жителей региона доступна бесплатная и анонимная поддержка по телефонам Единой социально-психологической службы: 8 (800) 101–12–00 или 8 (800) 101–12–12, детский телефон доверия: 8 (800) 200–01–22.
Кстати
10 октября ежегодно отмечается Всемирный день психического здоровья. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» с 5 по 11 октября Минздрав РФ проводит тематическую неделю, цель которой – повысить осведомленность общества о проблемах психического здоровья и дать людям инструменты для поддержания эмоционального благополучия.