О том, какая погода будет зимой, рассказывает народный синоптик
Народный синоптик и фольклорист Тимофей Молданов – наш постоянный проводник в мир погоды – предсказывает длинную осень и теплую зиму.
– Зима будет теплой. Есть народная примета: много рябины – к дождливой осени и морозной зиме. А у нас рябины нет, значит, будет сухо и тепло. Еще одна верная примета – листья на деревьях. Они, как и в прошлом году, пожелтели одновременно. Еще существует небольшой период после того, как облетят все листья, – всегда день-два сухо. И только после того как листва подсохнет, начинаются длительные дожди или снега, – прокомментировал Тимофей Алексеевич.
Также про теплую зиму нам «рассказали» грибы и орехи. Ведь если орехов много, а грибов мало – ждите частые снегопады и резкие перепады температуры зимой. А у нас в этом году орехов мало, а грибов, несмотря на засушливое лето, было много.
Отметим, что 3 октября, в субботу, люди заметили массовый отлет гусей, а в прошлом году гусиные косяки попрощались с Югрой еще в сентябре.
– Думаю, что к концу октября все-таки ударят первые заморозки, но небольшие: – 5–6 градусов. В октябре снег не задержится на земле. А вот 15–20 ноября стоит ожидать переход в зиму, – отметил народный синоптик.
Тимофей Молданов – потомок шаманов и хранитель хантыйских священных обрядов, рассказал нам, что у его народа новый год начинается с выпадением снега и ледоставом. Зима считается безопасным для человека временем не только потому, что медведи уходят в спячку и можно свободно охотиться на лосей, чьи следы отчетливо видны на снегу, но еще и потому, что лед становится преградой для проникновения темных духов из Нижнего мира в Средний – мир людей.
Переход к зиме приносил важнейшее культурное изменение. Наконец снимаются летние запреты на рассказы мифов и священных сказок. В долгие полярные ночи люди собираются в избе, женщины шьют, а сказители часами рассказывают легенды и вспоминают народные приметы.
Мы же обратимся к многолетним метеорологическим наблюдениям. Оказывается, октябрь был разным. В первый год ХХ века средняя месячная температура этого месяца составляла плюс два, а в начале XXI составляла минус 0,1 градуса. В последние пять лет наблюдаются низкие положительные показатели – от + 1 в 2025-м до + 3,1 в 2022-м году. Абсолютный минимум был зафиксирован в 1977 году, тогда отметка термометра опустилась до – 28,6 градуса, а самый теплый октябрьский день отмечен в 1991 году, тогда воздух прогрелся до +20,4 градуса.
Впереди нас ждет важный для примечания день – 14 октября – День Покрова Пресвятой Богородицы. В прошлом году на Покров не было снега, а в этом – нет урожая шишек и ягод. Голодные белки выходят в город к людям в поисках пропитания. Наша редакция готовится их поддержать и закупает семечки подсолнуха, а кормушка у нас уже висит на дереве перед редакцией.