О том, какая погода будет зимой, рассказывает народный синоптик

Учёные природного парка «Кондинские озёра» в Советском районе завершили ежегодный учёт ягодников. Результаты тревожные: показатели оказались крайне низкими. Брусника и черника получили всего один балл из пяти, клюква и голубика — два. Виной всему — слабое цветение растений.