В Нягани учебно‑тренировочный полигон получил имя Героя России
В Нягани на территории учебно‑тренировочного полигона начальной военной подготовки состоялся традиционный День призывника. Мероприятие проводят дважды в год — в соответствии с осенним и весенним призывом на военную службу.
Площадка объединила тех, для кого защита Родины уже стала реальностью, и тех, кто только готовится к этому важному этапу. Среди участников — призывники, прошедшие отбор на службу, школьники, представители общественных объединений и ветеранских организаций.
Особый статус событию придало присутствие почётного гостя — командира полка, гвардии полковника, Героя России Рустама Сайфуллина.
Для молодых участников его история и личный пример стали самым сильным напутствием: ребята смогли вживую пообщаться с человеком, чья служба — образец мужества и верности долгу.
Важным событием программы стало открытие на территории полигона нового модульного сооружения с функциональными пространствами. Современная площадка позволит молодёжи системно осваивать практические навыки и эффективнее готовиться к службе.
Глава Нягани Иван Ямашев сообщил, что обновлённый полигон официально получил имя Героя России Рустама Сайфуллина.