Старейшая школа Нижневартовска празднует вековой юбилей
Первая школа Нижневартовска празднует 100-летний юбилей. Старейшее учебное заведение города и округа было основано в селе Нижневартовском в 1926 году, что делает его почти на два десятилетия старше самого Нижневартовска и на пять лет старше Югры. Об этом сообщает сообщество «Стройкомплекс Югры».
Изначально школа располагалась в деревянной избе на улице Первомайской, построенной при участии купцов Кушниковых, а занятия проходили при керосиновом освещении. В 1955 году учреждение переехало в новое здание с электричеством, подававшимся по графику, а в 1981 году обрело современное четырехэтажное кирпичное здание в исторической части города.
Сегодня это современная образовательная площадка с цифровыми классами и лабораториями, включенная в национальный реестр ведущих школ России. В 2019 году школе присвоено имя выпускника, участника боевых действий Алексея Войналовича.