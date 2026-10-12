Форма поиска

Для слабовидящих

С 75-летним юбилеем

12.10.2026

9 октября в этнографическом музее «Торум Маа» прошла встреча «У семейного очага» с Людмилой Калистратовной Зубакиной (Гришкиной).

Гости встречи познакомились с яркой представительницей народа ханты, узнали о её жизненном пути и семейных традициях,

Она прошла большой путь – от девочки из таёжной деревни Тугияны до корреспондента газеты «Ханты ясанг» и хранительницы традиций в большом городе.

В её трудовой биографии – работа на рыбокомбинате, в пекарне, детском саду и НИИ обско-угорских исследований.

Свой 75-ти летний юбилей Людмила Калистратовна отметила в кругу родных и близких.

Она – удивительная женщина, многодетная мама, бабушка и прабабушка.

Сегодня Людмила Калистратовна – серебряный волонтёр, талантливая мастерица по пошиву национальной одежды и наставница для молодёжи.

Людмила Калистратовна бережно хранит память о своих корнях.

Особое место в её жизни занимает работа по составлению родословной книги семьи Лельховых-Гришкиных.

Наталья Краснопеева

12.10.2026

12.10.2026