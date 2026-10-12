С 75-летним юбилеем
9 октября в этнографическом музее «Торум Маа» прошла встреча «У семейного очага» с Людмилой Калистратовной Зубакиной (Гришкиной).
Гости встречи познакомились с яркой представительницей народа ханты, узнали о её жизненном пути и семейных традициях,
Она прошла большой путь – от девочки из таёжной деревни Тугияны до корреспондента газеты «Ханты ясанг» и хранительницы традиций в большом городе.
В её трудовой биографии – работа на рыбокомбинате, в пекарне, детском саду и НИИ обско-угорских исследований.
Свой 75-ти летний юбилей Людмила Калистратовна отметила в кругу родных и близких.
Она – удивительная женщина, многодетная мама, бабушка и прабабушка.
Сегодня Людмила Калистратовна – серебряный волонтёр, талантливая мастерица по пошиву национальной одежды и наставница для молодёжи.
Людмила Калистратовна бережно хранит память о своих корнях.
Особое место в её жизни занимает работа по составлению родословной книги семьи Лельховых-Гришкиных.
Наталья Краснопеева