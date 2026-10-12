Урожай диких ягод в Югре упал до минимума
Учёные природного парка «Кондинские озёра» в Советском районе завершили ежегодный учёт ягодников. Результаты тревожные: показатели оказались крайне низкими. Брусника и черника получили всего один балл из пяти, клюква и голубика — два. Виной всему — слабое цветение растений.
В парке заметили, что с каждым годом урожайность ягодников падает. Одной из причин этого явления называют изменения климата.
Мониторинг биоресурсов ведется в парке с 2000 года. В этом сезоне потенциальную урожайность оценивали по цветению на восьми постоянных участках, а фактическую — на восьми постоянных и 69 временных. Для выявления других причин падения урожайности, помимо климата, требуются дополнительные исследования.
При этом Югра остаётся одним из главных поставщиков северных ягод в стране. По данным учёных, среднегодовые ресурсы ягодников округа, доступные для сбора, составляют 170,1 тысячи тонн клюквы, 57,3 тысячи тонн брусники и 10,7 тысячи тонн черники. Голубики — 3,2 тысячи тонн, морошки — 2,6 тысячи. Эти сведения приводятся в концепции развития заготовки и переработки дикоросов в Югре до 2030 года. Пять видов ягод — клюква, брусника, черника, голубика и морошка — считаются перспективными для промышленной заготовки и переработки в регионе.