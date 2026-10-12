Глава комиссии Общественной палаты Югры обосновал рост тарифов ЖКХ
Коммунальная отрасль сегодня нуждается в поддержке и развитии. Поэтому вопрос об умеренном повышении тарифов – объективная реальность.
Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты Югры по комплексному развитию территорий, ЖКХ, строительству, транспорту и экологии Александр Тарасенко. В целом плановое повышение распространяется на все субъекты Российской Федерации, и этому есть логичное объяснение:
– Рост платы за услуги ЖКХ затронет все регионы, а в нашем округе на фоне остальных рост тарифов минимальный – всего на 10,7%. Например, в соседней Тюменской области – на 17,2%, в ЯНАО – 15%, в Челябинской области – 14%, в Курганской – 12%. Коммунальная отрасль существует не в вакууме. Стоимость используемых материалов, ГСМ, коммунальных ресурсов, зарплаты – все это отражается на производстве воды, тепла и электроэнергии.
Затраты растут, требуется увеличение коммунальных платежей, чтобы отрасль имела возможность и дальше предоставлять населению качественные услуги, подчеркнул общественный эксперт.
– Однако ввиду того, что округ имеет право устанавливать предельный рост тарифов, губернатор и окружное правительство компенсируют часть затрат из бюджета, что позволит сохранить часть доходов домохозяйств, – добавил Александр Тарасенко.
Он заметил, в последние годы коммунальная сфера Югры получала серьезные инвестиции. Однако в этом секторе денег много не бывает. А благодаря дополнительным поступлениям ресурсоснабжающие организации смогут перекрывать выпадающие расходы на поддерживающий ремонт и на усиление безопасности объектов коммунальной инфраструктуры.