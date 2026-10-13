Более 20 тысяч страховых пенсий по старости назначило Отделение СФР по ХМАО-Югре с начала года
С января 2026 года региональное Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре назначило страховую пенсию по старости 20 332 жителям. Выплаты уже поступают гражданам.
Для выхода на заслуженный отдых на общих основаниях необходимо достичь установленного возраста, накопить достаточный страховой стаж и необходимое количество пенсионных коэффициентов.
В 2026 году право на страховую пенсию по старости приобретают женщины 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчины 1962 года рождения (в 64 года). При этом продолжительность страхового стажа должна составлять не менее 15 лет, а количество пенсионных коэффициентов — не менее 30.
При назначении пенсии учитываются периоды трудовой деятельности, за которые работодатель уплачивал страховые взносы. Чем выше официальная заработная плата, тем больше пенсионных коэффициентов формируется у гражданина.
В страховой стаж также засчитываются социально значимые нестраховые периоды, такие как уход за ребенком до достижения им полутора лет, уход за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом, уход за гражданином старше 80 лет, а также служба в армии по призыву.
За каждый календарный год таких периодов начисляется один год стажа и установленное законодательством количество пенсионных коэффициентов.
«Предварительная проверка пенсионных прав позволяет гарантировать, что выплата будет установлена в срок и в полном размере. Жителям региона, которым до выхода на пенсию остается менее двух лет, следует обратиться в региональное Отделение СФР для проведения такой проверки. Специалисты сверят данные индивидуального лицевого счета и при необходимости помогут устранить неточности», - рассказала управляющий Отделением СФР по ХМАО-Югре Ольга Галюк.
Получить актуальную информацию о стаже и пенсионных коэффициентах можно самостоятельно. Для этого достаточно заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в личном кабинете на портале Госуслуг (документ формируется онлайн), в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО-Югре или в МФЦ.
В выписке содержатся данные о трудовой деятельности, нестраховых периодах и количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Подать заявление о назначении страховой пенсии по старости можно не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Самый удобный способ — через портал Госуслуг. Также можно обратиться в клиентскую службу регионального Отделения Социального фонда или в МФЦ. Важно: одновременно с заявлением о назначении необходимо подать заявление о выборе способа доставки пенсии.
По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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ОСФР по ХМАО-Югре