Лесничества Югры приготовили для жителей более 1800 ёлок и сосен
Встретить праздник с настоящей живой ёлкой в этом сезоне сможет каждый желающий: департамент недропользования и природных ресурсов Югры провёл торги на право вырубки хвойных насаждений — из 46 выставленных лотов реализовали 21.
В итоге к новогодним праздникам арендаторы вырубят 1850 деревьев. Работы развернутся сразу в девяти лесничествах, расположенных в семи районах автономного округа: Мегионское и Нижневартовское лесничества — в Нижневартовском районе, Белоярское лесничество — в Белоярском районе, Березовское лесничество — в Берёзовском районе, Кондинское и Урайское лесничества — в Кондинском районе, Нефтеюганское лесничество — в Нефтеюганском районе, Самаровское лесничество — в Ханты-Мансийском районе, Сургутское лесничество — в Сургутском районе.
Доступны два законных способа приобрести лесную красавицу к Новому году. Можно сходить на ёлочный базар — адреса торговых точек публикуют администрации муниципалитетов на своих сайтах. А можно купить талон у предпринимателя, выигравшего право на заготовку хвойных деревьев: контакты таких продавцов расскажут в лесничествах или лесхозах.
Спиливать ёлку без разрешения — дорогое удовольствие. Штраф для граждан составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Особенно строго наказывают за порчу молодняка хвойных пород.
Параллельно с 1 декабря в округе стартует ежегодная профилактическая акция «Ель». Сотрудники регионального Природнадзора патрулируют леса и следят, чтобы никто не рубил хвойные деревья самовольно. Нарушителей ждёт штраф.