В Югре появятся новые почетные звания для представителей ряда профессий
Изменения в статью окружного закона «О наградах и почетных званиях» внесло на этой неделе правительство Югры.
«Инициируем учреждение новых почетных званий для работников пожарной охраны, спасателей, работников местного самоуправления и журналистов. Это решение является прямым продолжением запроса профессионального сообщества, в том числе прозвучавшего в рамках моей пресс-конференции», – отметил на заседании правительства во вторник, 24 ноября, губернатор Руслан Кухарук.
Проектом закона, подготовленным аппаратом главы региона и правительства, предлагается учредить почетные звания «Заслуженный журналист Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Заслуженный работник местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Заслуженный работник пожарной охраны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Заслуженный спасатель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».