Югра в ноябре примет Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Ханты-Мансийск готовится к проведению международных комплексных соревнований «Зимние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"». У нас будут соревноваться биатлонисты, лыжники и следж-хоккеисты.
Накануне в окружной столице состоялось первое рабочее заседание по подготовке к этому статусному мероприятию, которое проводится в Югре уже не в первый раз. В обсуждении под руководством директора департамента физической культуры и спорта Югры Софьи Конух приняли участие председатель Исполнительного комитета Паралимпийского комитета России и руководитель Аппарата ПКР Артём Торопчин, представители спортивных федераций, подведомственных организаций депспорта.
Одним из первых вопросов стало главное условие зимних стартов — снег. При выборе региона этот фактор был принципиальным, поэтому Югра рассматривается как подходящая площадка для проведения таких соревнований.
Округу доверили организацию состязаний по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и спортсменов с нарушением зрения, а также следж-хоккею, в котором Югра является одним из флагманских регионов. Кроме того, в Ханты-Мансийске пройдет торжественное открытие Игр, которое запланировано на 11 ноября.
«Для нас большая честь, что Югре доверили принять соревнования такого уровня и провести церемонию открытия. Мы приложим все усилия, чтобы достойно встретить спортсменов и гостей, создать атмосферу праздника и сделать эти Игры запоминающимися», — подчеркнула Софья Конух.
Во время визита делегация также осмотрела Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, ледовый дворец «ЮграМегаСпорт» и «Центр теннисного спорта».
Сами Игры в Ханты-Мансийске запланированы с 10 по 20 ноября, сообщили в депспорта Югры. Ожидается участие более 300 спортсменов и специалистов. Соревнования по другим дисциплинам примут площадки в Башкортостане и Челябинской области.