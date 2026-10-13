Дети участников СВО из Югры могут получить 100 000 рублей на обучение
В Ханты‑Мансийском автономном округе действует мера поддержки для семей участников специальной военной операции: дети, поступающие на программы среднего профессионального или высшего образования, могут получить единовременную выплату в размере 100 000 рублей.
Такая помощь особенно актуальна в начале учебного пути: средства помогут покрыть часть расходов на подготовку к учёбе — от учебных материалов до техники. Право на выплату есть у каждого ребёнка участника СВО в возрасте до 21 года при условии зачисления в образовательную организацию.
Оформить поддержку можно удобным способом — через портал «Госуслуги», в МФЦ или в Агентстве социального благополучия населения по месту жительства. К заявлению потребуется приложить документы, подтверждающие поступление ребёнка и участие родителя в боевых действиях.
Важно: подать заявление нужно не позднее 31 декабря того года, когда состоялось зачисление. Например, если ребёнок поступил в 2026 году, обратиться за выплатой необходимо до 31 декабря 2026 года включительно, сообщает «Местное время».