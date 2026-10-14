«Северречфлот» готовится к завершению навигации в Югре
Главный региональный перевозчик отметил, что даты закрытия маршрутов являются предварительными и могут быть изменены в случае резкого наступления отрицательных температур и угрозы образования ледостава.
Первым отменят рейс Ларьяк – Охтеурская переправа уже в это воскресенье, 18 октября. За ним 19 октября рейсы Белоярский – Ванзеват, Игрим – Березово и из Березово в Ханты-Мансийск 24 октября.
22 октября прекратится движение из Ханты‑Мансийска до Кышика, Пырьяха и из Приобья в Березово. К 25 октября отменят рейсы из Ханты‑Мансийска в Сургут и Нялино, из Нижних Нарыкар, Перегребного и Октябрьского в Приобье. 26 октября перевезут последних пассажиров из Урманного в окружную столицу, и из нее в Троицу.
Последние рейсы в навигацию этого года запланированы на 31 октября (Междуреченский — Луговой, Междуреченский — Кондинское и обратно) и 1 ноября (Ханты‑Мансийск — Цингалы, Выкатной — Ханты‑Мансийск).
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