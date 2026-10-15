Более 9 тысяч отцов в Югре получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
За мерами социальной поддержки в связи с рождением и воспитанием ребёнка преимущественно обращаются матери, однако право на такие меры, включая отпуск по уходу за ребёнком, имеют и отцы. В Югре пособие по уходу за ребёнком до полутора лет получают более 9 тысяч мужчин.
Право на меры поддержки имеют оба родителя. Отцы, в частности, могут:
Оформить пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
Выплата назначается родителю, оформившему отпуск по уходу за ребёнком и осуществляющему фактический уход. Чтобы оформить отпуск, отцу достаточно подать соответствующее заявление своему работодателю. Предоставлять комплект документов, включающий копию свидетельства о рождении ребёнка и справку о доходах, не требуется: все необходимые данные Отделение СФР по ХМАО — Югре получит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.
Пособие не прекращается даже в случае выхода родителя на работу. Работающим гражданам выплата назначается в размере 40% среднего заработка за два предшествующих календарных года. Неработающим пособие назначается по результатам комплексной оценки нуждаемости семьи в минимальном размере, сумма в Югре составляет 16 004,46 рубля.
Получить единовременное пособие при рождении ребёнка
Пособие может получить один из родителей. Трудоустроенным гражданам оно назначается в беззаявительном порядке. Если, например, отец работает, а мать нет, Отделение СФР по ХМАО-Югре выплатит пособие работающему отцу, и наоборот. В Югре сумма выплаты с учётом районного коэффициента составляет 42 675,68 рублей. В 2026 году это пособие выплачено 3 376 отцам.
Получать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (единое пособие)
Пособие может быть назначено одному из родителей, подавшему соответствующее заявление. Для назначения выплаты проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи. Размер пособия составляет 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе проживания. Максимальный размер пособия в Югре — 22 137 рублей.
Оформить сертификат на материнский капитал
Это возможно, если мужчина является единственным родителем (усыновителем) ребёнка. Также он должен быть гражданином России на момент рождения ребёнка, который по рождению также является гражданином нашей страны.
Оформить больничный по уходу за ребёнком
Отец может открыть больничный лист по уходу за болеющим ребёнком. При уходе за ребёнком до 8 лет пособие выплачивается в размере 100% среднего заработка за два предшествующих календарных года независимо от стажа работника. Если ребёнку 8 лет и старше, размер выплаты зависит от стажа работника и вида лечения.
Каждое третье воскресенье октября в России отмечается День отца. Государство поддерживает мужчин в стремлении заботиться о благополучии своих детей и предоставляет им не только право на получение различных выплат, связанных с рождением и воспитанием ребёнка, но и возможность брать отпуск по уходу за ним.
Подробнее обо всех мерах поддержки семей с детьми — на сайте: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/families_with_children/
По всем возникающим вопросам вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).
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