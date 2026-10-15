В Югре при участии СОБР «Норд» пресечена деятельность ОПГ, организовавшей работу нелегального игрового клуба
В Мегионе сотрудники СОБР «Норд» Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре оказали содействие региональным УМВД и СК России в задержании группы подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
По версии следствия, в 2024 году житель Тюмени организовал незаконную игорную деятельность на территории города Мегиона и вовлек в преступную схему лиц из числа знакомых, которые выполняли роли управляющего, администраторов-кассиров, охранников и обеспечивали круглосуточную работу заведения, где проводились азартные игры с использованием игрового оборудования.
В ходе обысков изъято 27 системных блоков, средства связи, электронные носители информации, банковские карты и другие предметы, имеющие значение для установления обстоятельств преступления.
Возбуждено уголовное дело.
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