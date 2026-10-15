Две команды из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вышли в финал Всероссийского конкурса «Флагманы образования»
Команды из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вошли в число 100 финалистов конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В финале, который пройдет с 18 по 21 ноября в Москве, участники представят воспитательные события для школьников и проведут их, адаптируя разработку под конкретный класс и заданные условия, а также пройдут другие конкурсные испытания.
Участники проекта начинали конкурс с формирования команд, оценки компетенций и подготовки концепции воспитательного события по одному из пяти направлений: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений и единство народов России. Проделанная работа стала основой для отбора в окружные дистанционные полуфиналы – продолжить борьбу удалось 567 командам со всей страны, которые представили экспертам сообщества «Созвездие Флагманов образования» свои концепции. На этом этапе участники рассказывали о своей идее и показывали, насколько она продумана, отвечает задачам воспитательной работы и применима в работе с детьми. По итогам окружных полуфиналов в число финалистов вошли 100 команд из 46 регионов. В ноябре они встретятся в Москве, чтобы побороться за победу в конкурсе.
«В основе воспитательных событий, которые презентовали команды-финалисты, лежат традиционные духовно-нравственные ценности России. При этом над каждой разработкой стоят люди с разным опытом и профессиональным взглядом: родитель, педагог, управленец и советник по воспитанию по-разному смотрят на одну задачу, и именно в этом многообразии рождается суть. В финале мы создаем для команд условия, в которых особенно хорошо видно, что происходит с этим решением, когда оно встречается с разными детьми и ситуациями. При этом важно не столько сохранить первоначальный замысел события, сколько суметь развить его с учетом обстоятельств, не потеряв главного – понимания, для кого и ради чего оно создается. Условия могут меняться, возраст детей может быть разным, но в центре этой работы всегда должен оставаться ребенок и то, что мы хотим воспитать в нем личность. Нам важно, чтобы лучшие решения, которые возникнут на финале, не остались достоянием одной команды, а получили продолжение в школах и регионах – стали практиками, которыми смогут пользоваться другие педагоги и специалисты», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру в финале конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят две команды.
Команда «Созвездие наставников» детского сада «Северное сияние» сельского поселения Нижнесортымский в составе:
- Айсылыу Бадалова, инструктор по физической культуре, капитан команды
- Ирина Роговенко, воспитатель
- Евгения Гладышева, воспитатель
- Татьяна Браун, воспитатель
- Ильвира Касимова, педагог-психолог
В основу созданного командой воспитательного события «Я – созидатель: мой первый профессиональный вклад» по направлению «Созидательный труд» легла идея, что труд – это не скучная обязанность, а увлекательный способ изменить мир вокруг к лучшему. Ребята пробуют себя в роли настоящих мастеров: строителей, химиков, «докторов книг» и дизайнеров. Это работает как большая интерактивная игра: дети перемещаются по станциям, где каждый может выбрать дело по душе, примерить на себя взрослую профессию и своими руками создать что-то полезное. Событие создано для детей 6–7 лет, и к участию приглашены не только педагоги, но и родители, которые становятся экспертами-консультантами: когда папа или мама рассказывают, почему их работа важна, ребенок начинает смотреть на мир взрослых другими глазами.
Поводом для создания инициативы стало то, что педагоги часто видели, как дети относятся к результатам чужого труда потребительски: рвут книжки или ломают постройки сверстников, не задумываясь, сколько сил в них вложено. Один случай особенно задел учителей: во время чтения сказки мальчик случайно порвал страницу, и на предложение заклеить книгу он искренне удивился – зачем, можно же взять новую. Тогда стало понятно: дети не чувствуют ценности вещей, потому что сами их не создавали, и им нужно дать возможность самим «починить», «построить» и «создать». Однажды ребята мастерили игрушки для малышей из младшей группы, и, наблюдая, как воспитанник бережно передает свою поделку крохе, педагог увидела в его глазах гордость: он не просто подарил игрушку, а понял, что его труд нужен другому человеку.
«Участие в командном конкурсе «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стало для меня важным шагом, который помог выйти из привычной зоны комфорта. Когда я подавала заявку, у меня было много сомнений: смогу ли я, хватит ли опыта? Но именно этот вызов заставил меня по-новому взглянуть на свою ежедневную работу в детском саду. Подготовка к конкурсу – это не просто заполнение анкет, а постоянный поиск ответов на сложные педагогические вопросы. В процессе работы над кейсами я училась не столько искать правильные ответы, сколько умению слышать коллег и находить нестандартные решения в команде. Моя профессиональная история заметно изменилась: я стала увереннее в своих силах, научилась четко формулировать свои идеи и доносить их до других. Одним из самых важных результатов стало начало процесса налаживания профессиональных контактов: до конкурса я работала в основном внутри своего коллектива, а теперь активно открываюсь для общения с педагогами из других городов. Я только начинаю этот путь, но уже чувствую, как расширяется мой кругозор, а обмен опытом с коллегами, которые так же горят своим делом, вдохновляет не останавливаться на достигнутом. Тем, кто только раздумывает, стоит ли участвовать в проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей», я скажу так: не ждите идеального момента или того, что вы станете супер-экспертом, начинайте с того, что у вас есть сейчас. чБудьте собой и будьте открыты: конкурс – это отличная площадка, чтобы найти единомышленников и начать строить свою профессиональную сеть контактов с нуля», – рассказала капитан команды Айсылыу Бадалова.
Команда «Пятнашка» средней школы №15 имени сержанта И.А. Василенко города Нижневартовска в составе:
- Наталья Неделина, заместитель директора, капитан команды
- Лариса Махмутшина, педагог-психолог
- Елена Шульская, учитель начальных классов
- Джамшед Хусейнов, учитель русского языка и литературы
- Мария Жданова, учитель русского языка и литературы
Событие команды «Голос молчащих вещей» по направлению «Историческая память» проходит как интерактивная историко-просветительская мастерская с элементами квеста и длится 60 минут. В его центре простой, но действенный прием: обучающимся предлагают не слушать рассказ о войне, а самим разговаривать с предметами, которые эту войну помнят, – ложкой с инициалами из блокадного Ленинграда, каской, найденной под Сталинградом, жетоном героя, пробитым вражеской пулей планшетом, гильзой из Брестской крепости.
Событие построено как путешествие по городам-героям: участники входят в кабинет и прикрепляют георгиевскую ленту к городу, который первым приходит на ум при слове «Подвиг», затем с помощью интерактивной карты погружаются в исторический контекст, в ключевой части работают в группах с настоящими или воссозданными артефактами, пытаясь по вещи восстановить историю города, а после «точки напряжения», когда ведущий достает архивный документ и либо подтверждает догадки ребят, либо создает эмоциональный разрыв, переходят к рефлексии – «Почте городов-героев», где каждый пишет письмо особенно тронувшему его городу, и зажигаются тринадцать свечей.
Поводом для создания инициативы стал случай на классном часе о снятии блокады Ленинграда: дети слушали рассказ о «125 граммах блокадного хлеба» внимательно, но отстраненно, и тогда педагог достала блокадную ложку и спросила, что бы ребята у нее узнали об этой ложке. Класс замер, а потом посыпались вопросы: чьи это инициалы, выжила ли она. Тогда учителю стало понятно: вещь громче слова о войне, артефакт не позволяет остаться в стороне и делает историю осязаемой.
«Участие в командном конкурсе «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стало для меня не просто профессиональным испытанием, а настоящей точкой перезагрузки. Регистрируясь на участие, я понимала, насколько это масштабный проект и как важно быть его частью. С первых дней я видела: здесь все методически выстроено, ты не просто сдаешь тесты – ты учишься видеть свои дефициты и работать с ними. Подготовка заданий шла в постоянном рабочем режиме: мы проходили входную диагностику, разбирали кейсы, работали слаженно, обсуждая, как правильно выстроить командную защиту проекта. Самым ценным стало то, что конкурс дал возможность увидеть грани творчества коллег: четкое распределение ролей в команде очень важно, каждый отвечал за свое направление, и от вклада зависел общий результат. Это научило меня слышать других, доверять и брать на себя ответственность не только за себя, но и за команду. В моей профессиональной истории появилась уверенность, что я не просто работаю в школе, а действительно могу влиять на образовательную среду, а еще конкурс дал то, чего не хватало больше всего, – мотивирующее окружение профессионалов, сообщество, которое остается рядом и после конкурса. Если вы только думаете участвовать в проектах Президентской платформы «Россия – страна возможностей», мой совет простой: начните и ничего не бойтесь. Сама регистрация уже дает доступ к цифровой экосистеме, где можно спокойно изучить свои сильные и слабые стороны, пройти диагностику и выстроить траекторию развития. Не бойтесь, что чего-то не знаете, – конкурс для того и создан, чтобы вы это знание получили», – поделилась капитан команды Наталья Неделина.
В финале конкурса «Флагманы образования» командам из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предстоит провести собственные воспитательные события для московских школьников. При этом работать коллективы будут с незнакомыми классами, где возраст детей может отличаться от того, на который изначально были рассчитаны сценарии событий. На проведение каждой разработки отведен один час, при этом специального оборудования не предусмотрено – конкурсантам предстоит адаптировать свое событие в режиме реального времени непосредственно под конкретный класс и его особенности.
Еще одним испытанием для финалистов станут педагогические кейсы, основанные на ситуациях из школьной жизни. Эксперты будут оценивать не только предложенное решение, но и то, как участники обсуждают ситуацию, распределяют роли в команде и приходят к общему ответу. По итогам финала определят 10 сильнейших команд. Они получат статус победителей командного конкурса «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», призы и признание профессионального сообщества.
Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).