В Ханты-Мансийске рыбоводы России обсуждают развитие отрасли
В столице Югры проходит вторая отраслевая конференция «Аквакультура Зауралья и Сибири».
Впервые конференция «Аквакультура Зауралья и Сибири» прошла в 2019 году в Тюмени. Содержательные дискуссии и насыщенная деловая программа предопределили общее желание участников продолжать такие встречи на регулярной основе. И вот, спустя семь лет ученые, эксперты и специалисты российской аквакультуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Тобольска, Ханты-Мансийска и других городов Югры стали гостями форума в Ханты-Мансийске.
Программа мероприятия рассчитана на три дня: 14–16 октября. В первый день участники конференции посетили Югорский рыбоводный завод, где познакомились с производством.
«Мы собрали коллег, чтобы обсудить ряд технологических решений, которые отвечают сегодняшним вызовам. И также, конечно, существует много проблем, которые мы можем решить только вместе», – отметил генеральный директор Югорского рыбоводного завода Николай Воронцов.
Представитель Ямала – главный инженер-рыбовод Собского рыбоводного завода Сергей Глухов считает, что площади Югорского рыбоводного завода позволяют производству расти и развиваться.
«Нам не хватает площадей и производственных помещений. Да и климат у нас более суровый», – посетовал Сергей Глухов.
Сегодня работа конференции идет в Музее Природы и Человека. На четырех деловых сессиях эксперты поочередно обсудят перспективы развития аквакультуры в регионах Урала и Сибири, комплексную программу по восстановлению популяции сиговых видов рыб (муксун, нельма и чир) в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. На сессии «Осетродство в Зауралье и Сибири» представители Югорского, Чернышевского и Новосибирского рыбоводных заводов поделятся опытом и обсудят потенциал отрасли, а также поставят новые задачи развития аквакультуры.
Кроме того, эксперты представят перспективные направления рыбоводства в регионах Зауралья и Сибири. Например, организация форелевых хозяйств, потенциал выращивания арктического гольца и даже товарное сомоводство.
Завтра на обсуждение вынесены вопросы, посвященные климатическим и антропогенным рискам, а также инвестиционному климату.
Эксперты расскажут о применении УЗВ (установки замкнутого водоснабжения). Это индустриальная технология выращивания рыбы в искусственных бассейнах, где вода постоянно очищается и циркулирует по кругу. Научат выявлять риски появления новых видов болезней рыб и обеспечивать ветеринарное благополучие рыбоводных хозяйств. Кроме того, отраслевики обсудят применение современных кормов и добавок для предприятий аквакультуры от российских научно-производственных центров.