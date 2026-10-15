Проводы лебедя
14 октября в Ханты-Мансийске на берегу протоки Байбалак состоялся обряд «Проводы лебедя». Его организовал этнографический музей «Торум Маа». Участники собрались, чтобы по традиции проводить лебедя в тёплые края и обратиться к своим покровителям с просьбами о здоровье, благополучии и продолжении жизни.
Для обских угров лебедь имеет особое значение. Он связан с Калтащ ими – богиней-матерью, которая, согласно традиционным представлениям, покровительствует женщинам и детям, отвечает за рождение новой жизни и определяет продолжительность человеческого пути.
С почитанием богини связаны два сезонных обряда: весной лебедя встречают, а осенью провожают. В прежние времена время их проведения определялось прилётом и отлётом птиц. К обрядам заранее готовили угощения и ткани для приношений.
Особое место в истории почитания Калтащ занимают Калтасьяны и Мулигорт. С этими местами связана память о хранителях богини и традициях предков. Сегодня прежних деревень уже не существует в том виде, в каком их знали старшие поколения, однако духовное наследие продолжает жить. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Людмила Алфёрова отметила, что гордится своими корнями и связью со священной землёй.
«Я очень горжусь тем, что мои корни, мой род из такого священного, благодатного места – из Калтасьяны, из Мулигорта. Именно это место, по легенде, выбрала сама Каттась ими. И поэтому здорово, что мы находим возможность и вернули этот обрядовый праздник», – поделилась она.
По словам Людмилы Алфёровой, проводы лебедя помогают людям осознать необходимость жить в гармонии с природой и сохранять связь с предками. Приношения, оставленные во время обряда, она увозит в Мулигорт – место, которое считает родным и духовно значимым.
Президент общественной организации «Спасение Югры» Виктор Банк рассказал, что проводы лебедя завершают годовой цикл празднично-обрядовых мероприятий музея «Торум Маа». Среди них – поклонение луне «Тылащ поры», Вороний день, встреча лебедя, праздник Трясогузки и поклонение водному духу.
В этом году обряд сопровождался символичным событием: когда участники приступили к трапезе, над ними пролетела стая лебедей. Собравшиеся восприняли это как добрый знак.
«Когда проводится такой обряд и как раз пролетают лебеди в тёплые края, можно сказать, мы получили некое благословение, чтобы хорошо прожить зиму, чтобы холодные времена прошли благополучно», – отметил Виктор Банк.
Кандидат исторических наук Тимофей Молданов пояснил, что Калтащ имеет и другой облик – зайца. Однако именно лебедь связан с осенними проводами и весенней встречей богини. В традиционных представлениях Калтащ отвечает за деторождение, продолжение рода и продолжительность человеческой жизни.
Сегодня обряд «Проводы лебедя» объединяет людей, которые стремятся сохранить духовное наследие обских угров. Благодаря работе музея «Торум Маа» традиция продолжает жить в современных условиях, напоминая о необходимости беречь память предков, уважать природу и передавать знания следующим поколениям.
Лебедь улетает в тёплые края, но люди будут ждать его возвращения весной. Вместе с ним вернётся и возможность вновь собраться, почтить традиции и попросить благополучия для своих семей и родной земли.
Пётр Молданов