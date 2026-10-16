В Ханты-Мансийске выработают лучшие практики вакцинации для всей страны
Медики со всей России и из-за рубежа собрались в столице Югры, чтобы на всероссийской научно-практической конференции «Лучшие региональные практики в области вакцинации: перенимая опыт» найти оптимальные пути защиты россиян, особенно юных, от инфекций.
На конференцию прибыло более 250 ведущих педиатров, многие присоединятся к работе онлайн, а также студенты и ординаторы из разных регионов страны. Подробности передают informugra.ru
Заместитель председателя Думы Югры Всеволод Кольцов отметил на открытии научного события, что мнение профессионалов крайне важно при принятии решений:
«Для регионального парламента принципиально важно, чтобы любые решения и программы в сфере детского здравоохранения опирались на авторитетное мнение профессионального медицинского сообщества, современные научные данные и реальные потребности югорских семей».
Вице-спикер особо отметил активность студенчества, которое сможет строить свою работу, опираясь на передовой опыт в формировании культуры здоровой жизни.
«Профилактика инфекционных заболеваний – одно из важнейших направлений системы здравоохранения. И ключевая роль здесь принадлежит педиатру, который наблюдает ребёнка с первых дней жизни. Однако современная профилактическая медицина требует не только высокой квалификации, но и особого умения строить диалог с родителями. Крайне важно внимательно относиться к тревогам и сомнениям матерей и отцов, уметь доступно и убедительно объяснить важность защитных мер. Именно доверительное отношение между родителем и врачом является фундаментом этой работы», – подчеркнул Всеволод Кольцов.
В построении системной защиты югорчан важно сочетать как общероссийские стандарты, так и региональные практики, считает начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Югры Ирина Нейман.
Именно опыт Югры позволяет удерживать в регионе один из самых низких показателей младенческой смертности в стране.
«Вакцинация детей до года – важный момент, важная преграда в защите детей от инфекционных заболеваний, которым они наиболее подвержены в столь юном возрасте. Тот пассивный иммунитет, который ребенок получает от матери, к сожалению, в течение первого года жизни перестанет быть актуальным. Здесь вступает в работу та вакцинация, которую проводят доктора на педиатрических участках. Этот объём работы сложно переоценить», – обратила внимание участников конференции Ирина Нейман.
В Югре, по ее словам, не только вакцинируют детей не только по приказу Министерства здравоохранения РФ, но и дополнительно. От вируса папилломы человека ежегодно получают прививки около 10 тысяч детей, и примерно столько же проходят ревакцинацию.
В ходе работы конференции предложили совершенствовать календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, усилить вакцинацию подростков от вируса папилломы человека, поделились актуальными практиками профилактики гриппа и многими другими наработками.
Президент Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова выразила благодарность Югре за возможность собрать представителей профессионального сообщества ради актуальнейшей задачи.
«Каждый педиатр знает, что вакцинация – это важнейший и эффективный компонент здоровья сбережения народа», – подчеркнула эксперт.