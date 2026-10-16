В Ханты-Мансийске выработают лучшие практики вакцинации для всей страны

Налоговый вычет пенсионер может получить после покупки жилья, оплаты лечения или учёбы. Такая возможность предусмотрена для работающего пенсионера, для того, кто недавно завершил трудовую деятельность, а также для тех, кто уплачивает налоги от сдачи недвижимости в аренду.