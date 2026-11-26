Вечер памяти Анны Митрофановны Коньковой
25 ноября в Ханты-Мансийске, в библиотеке №2, состоялся вечер, посвящённый 110-летию со дня рождения мансийской сказительницы Анны Митрофановны Коньковой.
Анна Конькова родилась в 1916 году в деревне Евра Кондинского района. В 1937 году она досрочно окончила Ханты-Мансийское педагогическое училище и преподавала в национальных школах округа. Более тридцати лет она отдала детям, а после выхода на пенсию занялась литературной деятельностью. Сегодня издано более двадцати отдельных произведений и сборников А.М. Коньковой, известной читателю как «бабушка Аннэ».
Среди гостей вечера была внучка Анны Митрофановны – Наталья Эмильевна Косполова. Она поделилась воспоминаниями о бабушке, рассказала об интересных фактах её биографии, а также познакомила гостей со своим творчеством. Наталья Эмильевна работает в Галерее-мастерской Г. С. Райшева, является членом Ассоциации искусствоведов, участвует во всероссийских и зональных выставках живописи, фотографии и декоративно-прикладного искусства.
Заведующая отделом краеведения Научно-библиотечного центра Алла Иштимирова-Посохова отметила, как меняется отношение школьников к наследию сказительницы:
- Мы часто работаем со школьниками, проводим литературные и краеведческие часы. Если несколько лет назад мы спрашивали учеников второй школы: «А вы знаете, что школа находится на улице Анны Коньковой и она?» никто не мог ответить. А сейчас мы приходим и задаём эти вопросы, и все уже знают. И это здорово.
Своими воспоминаниями поделилась Дина Васильевна Герасимова:
- Я познакомилась с Анной Митрофановной, когда училась в аспирантуре в Ленинграде и приехала в Югру в командировку собирать материал по охотничьему и рыбному промыслу. Она рассказывала мне, как устроены ловушки. Первые записи были не полностью на мансийском языке, но многие названия орудий промысла она называла именно по-мансийски. Человек значим тогда, когда оставляет след о себе. Анна Митрофановна оставила его в своих детях и книгах.
Мария Эккерт вспомнила встречу 90-х годов, когда работала в национальной группе детского сада для детей ханты и манси, изучавших культуру и язык коренных народов. Группу курировал НИИ обско-угорских народов (ныне Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок).
- Однажды мы все вместе с детьми поехали к ней в гости. До этого я знакомила ребят с творчеством наших поэтов и писателей и рассказывала им про бабушку Аннэ.
Анна Митрофановна была необыкновенно красива в мансийском платье, с украшениями. Она начала свой тихий рассказ. Дети ведь часто шалят и не слушаются, пока им строго не скажешь. А тут все сидели тихо-тихо, подвигались к ней поближе, кто на коленках совсем вплотную. А она неспешно рассказывала сказку. Мы провели там около двух часов, и дети всё это время внимательно слушали и ни разу не перебили.
Тогда я впервые увидела её. В ней было столько доброты, столько человеколюбия. Я почувствовала, что у неё душа огромная-огромная, как наши северные просторы.
В конце вечера гости предложили чаще собираться. В следующий раз уделить внимание бабушке Околь, которую называли Матерью Матерей.
Галина Дунаева