Ханты-Мансийск готовится принять Кубок Содружества и первый этап Кубка России по биатлону
В Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске стартует большой биатлонный марафон. Столица Югры готова встретить сильнейших биатлонистов России и Беларуси. Здесь пройдут сразу два крупных турнира: Кубок Содружества и первый этап Кубка России.
Кубок Содружества состоится 26–30 ноября. В нем примут участие 120 спортсменов из 24 субъектов РФ. 28 ноября пройдут спринты (мужчины и женщины), а 29 ноября — масс-старты. Вслед за ним, с 30 ноября по 7 декабря, Ханты-Мансийск примет первый этап Кубка России. Сюда приедут 160 биатлонистов из 24 регионов нашей страны. 3 декабря пройдет женский спринт, 4 декабря — мужской, 5 декабря — гонки преследования, а 6 декабря — смешанная эстафета.
Вход на трибуны свободный. Приглашаем всех поддержать спортсменов! В перерывах между гонками зрителей ждет насыщенная программа у Северной трибуны и в Доме болельщика, а также фуд-корт с горячими напитками и перекусами.
Комментировать борьбу за медали будет Дмитрий Губерниев. Прямые трансляции покажет телеканал «Матч ТВ».