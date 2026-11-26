В Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске стартует большой биатлонный марафон. Столица Югры готова встретить сильнейших биатлонистов России и Беларуси. Здесь пройдут сразу два крупных турнира: Кубок Содружества и первый этап Кубка России.