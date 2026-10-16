В Госдуме рассказали, в каких случаях пенсионер может получить налоговый вычет
Налоговый вычет пенсионер может получить после покупки жилья, оплаты лечения или учёбы. Такая возможность предусмотрена для работающего пенсионера, для того, кто недавно завершил трудовую деятельность, а также для тех, кто уплачивает налоги от сдачи недвижимости в аренду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Алексея Говырина.
Государственные и страховые пенсии освобождены от налога на доходы — именно поэтому вычет доступен не всем категориям сразу, пояснил депутат.
При покупке жилья для расчёта возврата учитывают до 2 млн рублей собственных расходов. По ипотечным кредитам с 2014 года отдельно учитывают до 3 млн рублей уплаченных банку процентов по одному объекту.
«Проверьте, сколько вычета уже использовано. Пенсионер может перенести остаток на три предыдущих года и вернуть налог с прежней зарплаты. Если право на вычет и остаток возникли в 2025 году, при обращении в 2026 году можно получить возврат за 2025, 2024, 2023 и 2022 годы», — отметил он.
Также можно воспользоваться вычетом за обычное лечение, назначенные врачом лекарства, своё обучение и спорт — до 150 тыс. рублей расходов за год.
«Это общая сумма всех этих трат, с которой рассчитывают возврат. Она действует для расходов с 2024 года. Дорогостоящее лечение учитывают полностью, в справке клиники у него код 2. Спортивную организацию или предпринимателя проверьте в перечне на год оплаты», — рекомендует Говырин.
Кроме того, пенсионер может вернуть налог за очную учёбу внука, но только если на него официально оформлена опека или попечительство.
Также пенсионеру — владельцу земельного участка положен вычет на шесть соток одного участка. Если участок составляет 10 соток, налог считают за четыре сотки. Налоговая применяет эту льготу автоматически.
Для возврата налога за завершившийся год нужно подать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет налоговой службы. Говырин также отметил: по лечению и учёбе нужны справки об оплате, по лекарствам — назначение врача и чеки, по жилью — договор, подтверждение собственности и оплаты, по ипотеке — справка банка о процентах.
«Если в кабинете уже есть готовое заявление на вычет, проверьте и подпишите его», — пояснил депутат.