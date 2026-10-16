Дети из Югры приняли участие в семейной квестории «Кирпичики счастья»
Около 30 детей из восьми семей Советского района, Югорска и Нягани стали участниками III межмуниципальной семейной квестории «Кирпичики счастья» на базе отдыха «Окунево».
Праздник состоялся благодаря поддержке депутата Думы Югры Андрея Осадчука, который откликнулся на просьбу регионального семейного центра и выделил средства на подарки. Как признался сам парламентарий, в такой просьбе невозможно было отказать:
«Когда к тебе обращаются за помощью в организации праздника для детей из семей, оказавшихся в сложной ситуации, отказывать нельзя. Программа «Кирпичики счастья» помогает родителям и детям испытать радость общей победы. Особенно рад за семью из Советского, которая взяла кубок. Это говорит о том, что поддержка близких и общие усилия приводят к результату. Спасибо всем, кто помог сделать этот праздник возможным. Я продолжу поддерживать такие проекты», – отметил Андрей Осадчук.
В программу праздника вошли игра «Форт Боярд», психологические тренинги, квест «СемьЯ» и семейный арт-бульвар. А главным событием вечера стали песни у костра. В заключении каждый из 29 детей, принявших участие в квестории, получил подарок.
Мероприятие организовано в рамках проекта «Территория успеха», который стал победителем конкурса «Туда, где семья 3.0» Благотворительного фонда Тимченко. В подготовке приняли участие представители муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних, полиции, медицины, пожарной охраны и культурно-спортивного комплекса, рассказали в пресс-службе окружного парламента.
Руководство центра выразило благодарность депутату Андрею Осадчуку, который в свою очередь ответил, что готов и в дальнейшем поддерживать инициативы, направленные на укрепление семьи в Югре, в том числе проекты регионального семейного центра.