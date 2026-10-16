К 90-летию Андрея Семёновича Тарханова
Сегодня в этнографическом музее «Торум Маа» состоялась очередная литературная гостиная, посвящённая творчеству Андрея Семёновича Тарханова «Когда лирика становится праздником: встреча с поэзией Тарханова».
Андрей Семёнович писал на русском языке, но говорил голосом Севера, бережно сохраняя образы и смыслы традиционной культуры. В его поэзии живут мансийские легенды, северные пейзажи, ритм повседневной жизни тайги. Для коренных народов Севера его строки — это не просто литература, а живая память, способ сохранить язык и образы традиционного мира.
На встречу собрались те, кто любит его творчество, земляки, друзья.
Андрей Семёнович всем нам оставил своё уникальное творчество. Каждый, кто читает его стихи, может найти для себя то произведение, которое затронет его душу в зависимости от времени года или от каких то жизненных обстоятельств.
На встрече выступил детский фольклорный коллектив «Созвездие» из детского садика «Улыбка», они спели песню на стихи Андрея Семёновича.
Младший сын Андрея Семёновича, Иван, рассказал о многих моментах из жизни отца.
Галина Ильинична Егоровна сказала много тёплых слов о том, когда познакомилась с Андреем Семёновичем и его супругой Антониной Фёдоровной. Он очень много стихов о любви посвятил своей супруге, которая являлась его музой на протяжении всей жизни.
С вдохновением читали стихи сотрудники музея и приглашённые гости.
Наталья Краснопеева