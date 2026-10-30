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Для слабовидящих

В День памяти жертв политических репрессий Борис Хохряков обратился к жителям автономного округа

30.10.2026

Уважаемые югорчане!

Сегодня, 30 октября, мы вновь обращаем свой взгляд к трагическим страницам истории нашей страны. В День памяти жертв политических репрессий мы вспоминаем тех, кто по надуманным обвинениям был объявлен врагом народа, подвергнут гонениям, сослан в дальние края, лишен свободы и жизни.

Наш регион стал для тысяч соотечественников пунктом ссылки и «перековки». Сюда, в таежную глушь, были отправлены люди, чья вина заключалась в их происхождении или убеждениях.

Ценой огромных усилий им предстояло валить лес, прокладывали дороги, строить поселки. Судьбы многих наших соотечественников навечно вписаны в историю Югры.

Память о тех событиях не стерли годы. Она – не для того, чтобы бередить раны, а для того, чтобы трагедия не повторилась. Только осознавая цену ошибок прошлого, мы можем строить будущее на основе справедливости, милосердия, уважения к человеку.

Пусть этот день станет для нас всех напоминанием о хрупкости человеческой жизни и о том, как важно беречь друг друга, независимо от взглядов и происхождения.

Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия, всего самого доброго.

Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков

30.10.2026

30.10.2026