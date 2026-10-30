В День памяти жертв политических репрессий Борис Хохряков обратился к жителям автономного округа
Уважаемые югорчане!
Сегодня, 30 октября, мы вновь обращаем свой взгляд к трагическим страницам истории нашей страны. В День памяти жертв политических репрессий мы вспоминаем тех, кто по надуманным обвинениям был объявлен врагом народа, подвергнут гонениям, сослан в дальние края, лишен свободы и жизни.
Наш регион стал для тысяч соотечественников пунктом ссылки и «перековки». Сюда, в таежную глушь, были отправлены люди, чья вина заключалась в их происхождении или убеждениях.
Ценой огромных усилий им предстояло валить лес, прокладывали дороги, строить поселки. Судьбы многих наших соотечественников навечно вписаны в историю Югры.
Память о тех событиях не стерли годы. Она – не для того, чтобы бередить раны, а для того, чтобы трагедия не повторилась. Только осознавая цену ошибок прошлого, мы можем строить будущее на основе справедливости, милосердия, уважения к человеку.
Пусть этот день станет для нас всех напоминанием о хрупкости человеческой жизни и о том, как важно беречь друг друга, независимо от взглядов и происхождения.
Желаю вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия, всего самого доброго.
Председатель Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков