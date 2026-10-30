В Салыме состоялась премьера археологического мультфильма «Мышка и пряжка»
В образовательных и культурных учреждениях с. п. Салым Нефтеюганского района ХМАО-Югры 27 октября состоялись итоговые презентации проекта «Югорские археологические сказки. Мышка и пряжка» и показ мультфильма о приключениях Мышки и ее друзей.
Первыми анимационный фильм увидели воспитанники детского сада «Улыбка». Ребята познакомились с героями сказки впервые, смотрели внимательно и переживали за героев. Они многое узнали о работе археологов в Салыме, где был найден и исследован богатейший некрополь эпохи великого переселения народов – Ансамбль «Священная кедровая роща». Здесь же разворачивается действие сказки «Мышка и пряжка».
Показ продолжился в Салымской СОШ №2, учащиеся которой уже могли полистать книжку в школьной библиотеке. Югорские археологи представили печатное издание «Мышки» ещё в июле и подарили часть тиража школе. Мультфильм школьники встретили с интересом, как и продолжение истории — книжку «Крыса и пряжка».
В финале состоялась презентация в Поселенческой модельной библиотеке им. А. С. Тарханова, которую посетили учащиеся Салымской школы №1. После просмотра мультфильма, пока шли титры, ребята сразу спросили о продолжении истории. Напомним, продолжение следует: сейчас идёт работа над следующим анимационным фильмом серии — «Крыса и пряжка».
Школьникам, учителям и библиотекарям были представлены также бумажные книги с QR-кодами, по которым можно найти мультиязычную электронную версию сказок. И продемонстрировано AR-приложение, которое «оживляет» персонажей и позволяет юным читателям понаблюдать за героями со стороны, наведя камеру телефона или планшета на страницу. Такая форма работы с книгой даёт возможность семейного чтения и обсуждения.
По итогам встреч югорские археологи с уверенностью отметили, что дети услышали главное: культурное наследие нужно беречь. И теперь все они знают, что можно и нужно делать, если обнаружил археологический артефакт.
С историей проекта, авторами сказки и новостями о работе над ее продолжением можно ознакомиться в группе ВК «Югорские археологические сказки» https://vk.ru/club190977196
WEB-версия книги «Мышка и пряжка» размещена на сайте АНО «Институт археологии Севера» в открытом доступе https://nordarcheo.ru/izdaniya/ar-books/myshka-i-pryazhka/