Легендарный «Берёзовский рыбокомбинат» возрождается
Журналист газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева на пресс-конференции с губернатором Югры задала вопрос, что делается правительством для возрождения легендарного Берёзовского рыбозавода.
Глава округа Руслан Кухарук ответил:
- Ранее я уже говорил о мерах поддержки, которые сегодня действуют для коренных жителей. За два года мы обновили и приняли 15 новых мер поддержки, ориентированных на эту категорию жителей, включая программу субсидирования приобретаемого жилья для улучшения жилищных условий.
Продолжая тему поддержки сельхозтоваропроизводителей и тех, кто занимается традиционными видами промысла, отмечу, что к ним относятся не только оленеводы, но и те, кто занимается ловлей рыбы и её переработкой.
Именно в этом контексте мы рассматривали вопрос возрождения Берёзовского рыбокомбината – предприятия, которое в своё время было широко известно и вносило вклад в приближение Победы, но в 1990-е годы практически прекратило своё существование.
Во время поездки с главой Берёзовского района Русланом Владимировичем Александровым мы посетили площадку Берёзовского рыбокомбината и приняли решение возродить этот проект – не просто через субсидии или бюджетные инвестиции, а в партнёрстве с бизнесом. Бизнес зашёл на этот объект, и мы поставили задачу провести модернизацию сохранившихся складов и обновить инфраструктуру.
Была проведена модернизация: отремонтированы помещения, полноценно запущено холодильное оборудование – всё, что необходимо для хранения выловленной рыбы. Также выполнена пусконаладка всех слаботочных систем, включая электроснабжение и иные элементы, необходимые для функционирования цеха. Кроме того, приобретён плавучий цех по первичной обработке рыбной продукции, которую предприятие добывает самостоятельно.
Ключевой задачей было обеспечить гарантированный сбыт продукции для родовых общин и коренных жителей, которые занимаются выловом рыбы в разных населённых пунктах. Именно эту связь должны обеспечить предприниматели, зашедшие на Берёзовский рыбокомбинат: они принимают рыбу от коренных жителей, занимаются её переработкой и дальнейшей реализацией на рынке.
Сегодня на предприятии уже работает 25 человек, создано 10 вакансий. На работу будут брать преимущественно коренных жителей. Мы договорились с главой муниципалитета и представителем компании, что приоритетным будет трудоустройство жителей Берёзовского района – многие из них знают историю предприятия и обладают навыками ловли и переработки рыбы, и эти знания и опыт должны быть востребованы. Работа предприятия находится на нашем контроле: мы не только мониторим ситуацию, но и продолжаем оказывать меры поддержки, учитывая непростые климатические условия и сложную логистическую схему. Мы будем и дальше создавать условия для того, чтобы Берёзовский рыбокомбинат работал на благо района, арктической зоны и всего нашего региона.
Людмила Гурьева