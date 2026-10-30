Легендарный «Берёзовский рыбокомбинат» возрождается

В образовательных и культурных учреждениях с. п. Салым Нефтеюганского района ХМАО-Югры 27 октября состоялись итоговые презентации проекта «Югорские археологические сказки. Мышка и пряжка» и показ мультфильма о приключениях Мышки и ее друзей.