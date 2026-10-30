Строительство дорог в Арктической зоне
В рамках окружного форума журналистов «Информационный мир Югры» состоялась пресс-конференция губернатора округа Руслана Кухарука. Коллеги из национальной редакции газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» задали вопрос о строительстве дорог в Арктической зоне, в частности, дорога, ведущая из Приобья до Игрима. По словам губернатора, строительство этой дороги будет рассмотрено с учётом приоритетности и к разработке проектной документации уже приступали. Однако перспективы зависят от общей программы дорожного строительства. На рабочей встрече с главой Берёзовского района Р.В. Александровым и департаментом транспорта поручено проработать вопрос и определить, какой объект должен стать приоритетным для района. Эта дорога обеспечит связность внутри муниципалитетов, поэтому её включение в планы будет зависеть от итогов совместной оценки текущего состояния дорог и обращений жителей. Руслан Николаевич подчеркнул:
– Мы с Русланом Владимировичем Александровым, главой Берёзовского района, а также со многими другими главами муниципалитетов провели рабочую встречу вместе с нашими коллегами из регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства, где определили перспективы по строительству новых дорог либо по проведению капитального ремонта. Необходимо привести в нормативное состояние как дороги местного значения, так и регионального.
В этом году мы уже можем подвести итог трёхлетки: на 2024-й, 2025-й, 2026-й годы было предусмотрено более 500 миллионов рублей как раз по населённым пунктам Березово, Игрим, Саранпауль, и многим другим. Здесь были проведены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог.
То, что касается уже связки внутри муниципалитетов, мы тоже этот вопрос для себя держим в приоритете. А что касается дороги «Приобье – Игрим», мы приступали к разработке проектной документации. Понятно, что перспективность тех или иных транспортных магистралей зависит в целом от нашей общей программы реализации дорожного строительства региональных дорог. И с учётом общего положения дел, с учётом вашего обращения к нашим коллегам, в рамках сегодняшней встречи поручаю проработать данное предложение вместе с Берёзовским районом для того, чтобы определить, какой из объектов должен быть приоритетным сегодня для данного муниципалитета, который связан с обеспечением.
Знаю, что в районе мы определяли те отрезки дорог либо те улицы посёлка, которые являются наиболее приоритетными и по качеству сегодняшнего покрытия, и по обращению жителей. Поэтому эту дорогу давайте тоже рассмотрим, она всё-таки обеспечит связность внутри района. Определим по приоритетности, когда её будем делать.
В ходе пресс-конференции Руслан Николаевич дал прямое поручение: совместно с муниципалитетом проработать вопрос и представить предложения о том, какой объект должен стать приоритетным для района. Глава региона подчеркнул, что при определении очерёдности будут учитываться как качество текущего покрытия, так и обращения жителей, а сама дорога обеспечит связность внутри муниципалитета.
Галина Кондина