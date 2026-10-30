В свой день рождения музей «Торум Маа» встречает гостей
30 октября этнографическому музею под открытым небом «Торум Маа» исполняется 39 лет.
В честь этого события сегодня был дан старт подготовки к празднованию следующего юбилейного 40-летия учреждения.
Праздничная программа началась на открытой экспозиции, где в «День открытых дверей» для всех посетителей была подготовлена экскурсионная программа.
Несмотря на моросящий дождь, гости с удовольствием посмотрели театрализованное представление «Старик Луна» в исполнении актёров театра обско-угорских народов «Солнце».
На праздник в рамках культурного обмена попали школьники с Ямала, а именно из городов Салехарда, Лабытнанги, Губкинского и Пуровского района.
Ежегодно в день рождения музея «Торум Маа» организуется выставка даров от людей, неравнодушных к традиционной культуре обских угров.
Сегодняшняя экспозиция «Дары и дарители» была сформирована из экспонатов, которые были привезены с самых первых экспедиций учёного-этнографа Татьяны Молдановой и писателя Еремея Айпина. Также были представлены семейные реликвии дарителей Маины Лапиной, Натальи Маковецкой, Елены Цуркан, Анатолия Брусницина, Вячеслава Кондина и других.
В день рождения журналист мансийской газеты «Луима сэрипос» («Северная заря») Тамара Мерова подарила музею рукопись «Библии» на мансийском языке, перевод которого ещё в 2001 году был осуществлён Николаем Михайловичем Садоминым.
Для музея такие поступления – важнейший источник пополнения фондов, а для дарителей – способ сохранить память о прошлом и внести вклад в сохранение культурного наследия коренных народов Югры.
Поздравляем сотрудников этнографического музея под открытым небом «Торум Маа» с днём рождения и желаем успехов в деле возрождения, сохранения и популяризации уникального достояния наших предков!
Наталья Краснопеева