В Ханты-Мансийске эксперты обсудили, каким станет будущее Югры
Нефть, технологии и традиции — на этих трех направлениях, по мнению участников первого открытого лектория «Создавая будущее», держится завтрашний день региона.
Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске под названием «Югра: энергия будущего — от недр до смыслов». Ученые, нефтяники и блогеры вместе рассуждали, каким округ станет через десять и двадцать лет.
Руководитель центра Антон Пилипас отметил: Югра живет нефтью и газом, но разговор о перспективах не должен сводиться к цифрам добычи. Организаторы хотели выйти за пределы профессионального круга и обсудить, как отрасль меняет людей и города.
О перспективах отрасли рассказал главный специалист отделения геологического моделирования научно-аналитического центра имени Шпильмана Владимир Крупицкий. Он говорил о цифровых технологиях в разведке и добыче, шансах открыть новые месторождения и задачах ближайших лет.
Начальник аналитического сектора управления качества «Самотлорнефтегаза» Эльмир Якупов напомнил, что развитие отрасли — это не только производственные показатели. За последние пять лет вместе с правительством округа компания реализовала более 200 проектов: новые общественные пространства, образовательные и спортивные объекты, инициативы по сохранению культуры коренных народов.
Доцент инженерной школы цифровых технологий Югорского государственного университета Аботалеб Мостафа Салахелдин Абделсалам посвятил выступление технологиям. Он убежден, что искусственный интеллект будет все активнее применяться в разных сферах. Поэтому важно не только пользоваться новыми инструментами, но и понимать, как они работают, и проверять полученную с их помощью информацию.
Отдельной темой стала судьба культуры коренных народов. Создатели этнотуристического комплекса «Стойбище Сопочиных» Степан и Олеся Сопочины рассказали, как туризм и соцсети помогают сохранять образ жизни северных народов и передавать знания следующим поколениям. Олеся призналась, что умеет шить и вышивать национальную одежду и хочет передать эти навыки детям.
По словам Степана Сопочина, интерес к традиционному укладу уже выходит далеко за пределы Югры, а этнотуризм может стать одним из направлений дальнейшего развития территории. Именно это видение зрители в конце мероприятия назвали самым интересным.
Открытый лекторий «Создавая будущее» — авторский проект Национального центра «Россия». В Югре такой формат прошел впервые. В программу также вошли медиавыставка «Югра будущего — это…» с изображениями, созданными нейросетью, и мастер-классы по культуре коренных народов Севера.