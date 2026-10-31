В Югре советуют привиться от туляремии до начала летнего сезона
Жителям Югры предлагают позаботиться о защите от опасных укусов заранее. Регион исторически остается природным очагом туляремии — бактериальной инфекции, которая поражает лимфоузлы и сопровождается высокой температурой.
Переносчиками выступают не только грызуны, но и обычные комары, которых летом в округе особенно много.
Многие вспоминают о мерах предосторожности только в июне, когда над головой уже стоит гул гнуса. Однако надежный иммунитет формируется заранее. Лучшее время для вакцинации — поздняя осень и зима. Один безболезненный укол методом скарификации защищает на 5 лет. Иммунитет вырабатывается за 20–30 дней, поэтому прививка, сделанная в холода, позволит встретить первый массовый вылет насекомых в мае-июне полностью подготовленным.
Летом Роспотребнадзор рекомендует не пренебрегать и другими мерами: закрывать открытые участки тела на природе, использовать сетки-павловки и наносить репелленты с высоким содержанием ДЭТА. Если после укуса отек не спадает несколько дней, место укуса сильно горячит, увеличились ближайшие лимфоузлы или поднялась температура, нужно сразу обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.
Вакцинация против туляремии в поликлиниках округа проводится бесплатно. Специалисты напоминают: знать о защите — значит быть защищенным.