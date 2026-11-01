Югорские школьники познакомились с работой уникальной плавполиклиники
Профориентационное мероприятие для школьников деревни Вата организовал депутат Думы Югры Николай Ташланов.
Напомним, что парламентарий также является региональным координатором партийного проекта «Здоровое будущее». В рамках проекта он провел для учащихся экскурсию на медицинский теплоход «Николай Пирогов».
Школьники познакомились с работой уникальной плавучей поликлиники, которая обеспечивает доступной и квалифицированной медицинской помощью жителей отдаленных населенных пунктов Югры.
Экскурсию учащимся провел врач-хирург, заведующий лечебно-диагностическим отделением №2 Центра профпатологии Вадим Шестаков. Он познакомил ребят с обустройством медицинских кабинетов и работой такого оборудования, как аппарат УЗИ, холтер, рентгеновский комплекс, эндоскопическая техника, дентограф, ЛОР-комбайн, приборы для проверки зрения и так жалее. Большой интерес у школьников вызвал кабинет офтальмолога, где врач рассказал им о профилактике глазных заболеваний и важности регулярных обследований.
А капитан теплохода Владимир Рожко провел для юных гостей экскурсию по судну, показав каюты, столовую, зал отдыха и капитанскую рубку. Ребят узнали о распорядке дня команды, вахтах и управлении теплоходом, а по карте смогли изучить, по каким маршрутам плавполиклиника передвигается по округу.
Экскурсия, которая обычно рассчитана на 15-20 минут, оказалась настолько увлекательной, что в итоге продолжалась около полутора часов. Ребята не только ближе познакомились с профессиями врача и капитана, но и увидели, как слаженная работа специалистов помогает людям в отдаленных населенных пунктах автономного округа.
«Такие встречи помогают школьникам увидеть, насколько разнообразна работа медицинской команды, и познакомиться с профессиями не по учебнику, а в настоящих условиях. Возможно, для кого-то из ребят эта экскурсия станет первым шагом к выбору будущей профессии», – подчеркнул Николай Ташланов.