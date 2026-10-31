В Ханты-Мансийске в преддверии 40-летия обсудили развитие музея «Торум Маа»
Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» отметил 39-летие. В день рождения учреждения его посетили губернатор Югры Руслан Кухарук и заместитель главы региона Елена Майер. Они поздравили коллектив, ознакомились с новыми экспозициями и проектами, а также обсудили дальнейшее развитие культурного пространства.
Музей известен далеко за пределами округа: здесь традиции обских угров гармонично сочетаются с современностью. Уникальность «Торум Маа» в том, что он живет на двух площадках. В центре Ханты-Мансийска учреждение занимает старейшее деревянное здание города — бывшее пожарное депо, признанное памятником истории пожарной охраны. Здесь находится мемориальный кабинет одного из основателей музея, мансийского поэта и писателя Ювана Шесталова. Вторая площадка — открытая этнографическая экспозиция на склоне холма по улице Собянина, где гости знакомятся с подлинным бытом народов ханты и манси.
Праздник дал старт обратному отсчету до масштабного юбилея. В 2027 году «Торум Маа» встретит сразу две даты: 40-летие со дня основания и 90-летие со дня рождения Ювана Шесталова. Вместе с сотрудниками обсудили перспективы расширения комплекса и праздничную программу. Одним из ключевых направлений станет проект детского образовательного центра «Творческая мастерская профессора Ювана Шесталова». В нем дети и подростки будут знакомиться с литературным наследием поэта, мансийским языком, фольклором и культурой обских угров через творчество и игру.
Елена Майер поздравила команду музея, пожелав вдохновения, новых смелых проектов и благодарных посетителей, и поблагодарила сотрудников за кропотливый труд и бережное сохранение культурного кода региона.