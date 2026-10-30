Борис Хохряков поздравил с профессиональным праздником судебных приставов
Сегодня, накануне профессионального праздника Дня судебного пристава, в Ханты-Мансийске состоялось торжественное мероприятие Управления Федеральной службы судебных приставов по Югре. В самые трудные, переходные периоды жизни страны Служба судебных приставов являлась оплотом государственности, стабильности и порядка, обеспечивая неотвратимость правосудия и безопасности деятельности судов. В современных реалиях она сложна и многогранна, но с каждым годом приобретает все большее значение.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков на торжественном собрании тепло поздравил сотрудников Службы судебных приставов и вручил награды Думы автономного округа.
«В логистике есть такое понятие – «последняя миля». Это когда со склада до двери потребителя нужно что-то доставить. И, казалось бы, самый короткий путь, но он, как правило, бывает самый длинный и самый дорогой. Можно пройти тысячи километров, но если этот последний путь не будет пройден, то доставки не будет, – сказал Борис Хохряков. – Точно так же в правосудии, я считаю, существует «последняя миля». Это когда суд принимает решение по какому-то вопросу, ставится печать, но если ребенок в результате неисполнения этого судебного решения не получит алименты, если сотрудник не получит положенную ему заработную плату, то все эти решения остаются на бумаге. Поэтому вся надежда здесь только на вас, на Службу судебных приставов. На то, что эти судебные решения превратите в восстановленное право, и все судебные решения будут выполнены».
Только по алиментам за первое полугодие судебные приставы округа взыскали 1 миллиард 900 миллионов рублей. Это на 60% больше, чем в прошлом году. Причем за каждым возвращенным рублем стоит конкретный ребенок. Также Борис Хохряков выразил слова благодарности за помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Приостановлены изъятия кредитов у наших бойцов, которые сражаются на передовой. А это почти 600 миллионов рублей и почти две тысячи человек. Когда человек на передовой, его семья не должна оставаться один на один с выплатой долгов.
«Можно долго перечислять основные аспекты вашей работы, но мы прекрасно понимаем, что работа ваша сложная, – сказал Борис Хохряков. – Вы должны быть тверды и выполнять решение суда, а с другой стороны, обладать определенным тактом, потому что за каждым решением стоит судьба человека. И я думаю, что в реальной жизни, наверное, вам редко говорят «спасибо». Поэтому с этой трибуны от имени депутатов Думы Югры я хочу вам сказать громадные слова благодарности».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры